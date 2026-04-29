Фармацевты оценили риск исчезновения лекарств с рынка

Исчезновение жизненно важных лекарств с российского рынка оценивается как маловероятное, заявил в беседе с ИС «Вести» глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. По его словам, существующая система регулирования позволяет своевременно предотвращать подобные риски.

У нас случаи, когда препарат уходил с рынка и не возвращался, можно по пальцам перечесть. На них всегда реагировали и выясняли причины. Сегодня мы таких рисков не ждем и предполагаем, что их не будет. Вся система выстроена таким образом, чтобы это предотвратить, — сказал Дмитриев.

Действующий порядок предусматривает обязательное уведомление регулятора со стороны производителя в случае планов по прекращению поставок. Такая информация должна направляться заранее, что позволяет подготовить меры реагирования, уточнил аналитик.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что российское правительство утвердило новый перечень стратегически важных лекарственных средств. По его словам, список был утвержден в рамках реализации стратегии развития фармацевтической промышленности страны.