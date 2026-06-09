Врач ответил, какие препараты могут привести к обострению болезней ЖКТ Врач Карпенко: препараты от ожирения могут привести к обострению болезней ЖКТ

Препараты для борьбы с лишним весом могут усугубить заболевания желудочно-кишечного тракта, заявил NEWS.ru кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко. По его словам, такие лекарства следует принимать только по назначению специалиста.

Препараты на основе семаглутида и другие средства этой группы изначально широко применялись у пациентов с сахарным диабетом. В настоящее время они также активно используются для лечения ожирения. Однако все чаще они приобретаются самостоятельно, без назначения врача, что является недопустимым и потенциально опасным. Пациент может не знать о наличии воспалительных заболеваний желудка или двенадцатиперстной кишки, рефлюксной болезни и других состояний. На фоне применения медикаментов, замедляющих моторику ЖКТ, подобные недуги могут обостряться, — поделился Карпенко.

Он предупредил, что среди побочных эффектов препаратов для борьбы с ожирением нередко возникают запор, тяжесть в животе и тошнота. По словам врача, для ослабления этих симптомов следует питаться часто и небольшими порциями. Специалист отметил, что важно правильно организовать свой рацион, поскольку основная цель терапии — уменьшение веса и объема потребляемой пищи.

Если принятые меры не позволяют контролировать симптомы, необходимо обратиться к специалисту. Врачебная практика показывает, что пациенты не всегда сообщают о самостоятельном применении таких средств. При расспросе они могут перечислить только витамины или пищевые добавки. Нередко выясняется, что человек начал использовать его по совету знакомых, родственников, фитнес-тренера или других людей, не имеющих права назначать лекарственную терапию, — заключил Карпенко.

Ранее диетолог Христина Никифорова посоветовала пересмотреть рацион при ощущении тяжести после еды. По ее словам, стойкая изжога, отеки по вечерам, запоры или расстройство пищеварения также могут быть признаками необходимости изменить режим питания.