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23 июля 2026 в 15:22

Нутрициолог рассказала, чем нельзя запивать таблетки

Нутрициолог Дивинская: запивать лекарства грейпфрутовым соком смертельно опасно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Употребление грейпфрутового сока вместе с лекарствами может привести к серьезным последствиям для здоровья, заявила NEWS.ru биохимик, нутрициолог Анна Дивинская. По ее словам, молочная продукция также препятствует усвоению медикаментов.

Лучше всего запивать лекарства исключительно чистой водой комнатной температуры. Она нейтральна и не вступает в химические реакции с препаратами. Все остальные напитки в той или иной степени изменяют свойства лекарств. Особую опасность представляет грейпфрутовый сок. Он блокирует фермент печени CYP3A4, который расщепляет до 50% всех лекарственных средств. Из-за этого препараты накапливаются в организме, что может привести к передозировке и тяжелым побочным эффектам. При этом даже один стакан сока нарушает работу фермента на трое суток, — предупредила Дивинская.

Она отметила, что грейпфрут несовместим с рядом медикаментов, таких как статины, антиаритмические и противотревожные средства, а также с другими лекарствами. Кроме того, по словам нутрициолога, не следует запивать таблетки чаем, так как в нем присутствуют танины, которые взаимодействуют с активными компонентами препаратов, образуя нерастворимые соединения.

Кофеин в кофе и чае может как усиливать токсическое действие некоторых препаратов, так и блокировать действие других. Например, нестероидные противовоспалительные средства в сочетании с кофе создают опасную нагрузку на почки и печень. Молочные продукты — еще один распространенный враг. Кальций и казеин образуют с лекарствами стойкие нерастворимые комплексы, которые не усваиваются. Наиболее уязвимы к этому антибиотики тетрациклинового ряда. Молоко также снижает эффективность препаратов для лечения остеопороза и антибиотиков, — добавила Дивинская.

Она подчеркнула, что газированные напитки и чрезмерно горячие жидкости изменяют кислотность желудка, мешая растворению лекарств. Алкоголь же, по словам биохимика, может ускорить всасывание многих препаратов до 60%, а в сочетании с некоторыми из них вызывает повреждение печени и внутренние кровотечения.

Ранее нутрициолог Анна Слип предупредила, что эфирное масло кинзы может вызвать ожог слизистой рта и желудка. При этом масло кориандра, по ее словам, обладает седативным эффектом.

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