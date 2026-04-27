В России утвердили новый перечень стратегически важных лекарств

Правительство России утвердило новый перечень стратегически важных лекарственных средств, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, список был утвержден в рамках реализации стратегии развития фармацевтической промышленности страны.

Утвердили новый перечень стратегически значимых лекарственных средств. Это важнейшие препараты, которые применяются в первую очередь для помощи тем, кто борется с различными тяжелыми недугами, — отметил глава Кабмина.

Он уточнил, что в перечень включено 206 наименований. Это вакцины, препараты крови, кровезаменители, инфузионные растворы, анальгетики и лекарства для лечения особо опасных инфекций.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что отдельные группы граждан РФ вправе получать медикаменты без оплаты по назначению врача. Парламентарий перечислила категории таких льготников.

