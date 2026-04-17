Названы категории россиян, которым положены бесплатные лекарства

Некоторые категории россиян имеют право получать лекарства бесплатно по рецепту врача, передают РИА Новости слова члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной. Она привела список льготников.

К числу льготников относятся участники Великой Отечественной войны, их супруги и вдовы, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники фашистских лагерей, ветераны боевых действий, родители и жены погибших военнослужащих, пострадавшие от радиации в результате аварий и ядерных испытаний, Герои СССР и России, Герои Труда, матери-героини, дети до трех лет и дети из многодетных семей до шести лет, инвалиды I-II группы (неработающие), дети-инвалиды, — рассказала Стенякина.

Некоторые граждане имеют право купить препараты по рецепту за полцены. Речь идет об инвалидах II группы, безработных инвалидов III группы. Также правом приобрести лекарства с 50% скидкой могут воспользоваться пенсионеры, если их ежемесячная выплата соответствует региональному прожиточному минимуму.

Депутат уточнила, что бесплатными лекарствами обеспечиваются и пациенты с диабетом, бронхиальной астмой, рассеянным склерозом. Люди, пережившие инфаркт, ревматизм и ревматоидный артрит, ДЦП, туберкулез, ВИЧ и СПИД, а также при онкологических заболеваниях. Льготный рецепт можно получить у врача.

Ранее врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, какие лекарства необходимо принимать четко по графику. Среди них гормональные, неврологические и мочегонные препараты.

