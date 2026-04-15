Терапевт ответил, какие лекарства нужно принимать по четкому графику

Гормональные, неврологические и мочегонные препараты необходимо принимать по четкому графику, рассказал «Вечерней Москве» врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, такие лекарства необходимо пить в соответствии с биологическими часами.
Гормональные и мочегонные препараты требуют четкого соблюдения графика и соответствия с циркадными ритмами. Они лучше работают в утренние часы после пробуждения, потому что в это время щитовидная железа выделяет больше гормонов. Неврологические препараты также требуется пить после пробуждения, чтобы простимулировать нервную систему, — рассказал Кондрахин.
Терапевт отметил, что лекарства от болезней сердца и для нормализации артериального давления, напротив, можно принимать в любое время. Он подчеркнул, что также важно соблюдать инструкцию по приему препаратов в соответствии с приемами пищи.
