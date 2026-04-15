15 апреля 2026 в 12:23

Терапевт ответил, какие лекарства нужно принимать по четкому графику

Терапевт Кондрахин: гормональные препараты нужно принимать по четкому графику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Гормональные, неврологические и мочегонные препараты необходимо принимать по четкому графику, рассказал «Вечерней Москве» врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, такие лекарства необходимо пить в соответствии с биологическими часами.

Гормональные и мочегонные препараты требуют четкого соблюдения графика и соответствия с циркадными ритмами. Они лучше работают в утренние часы после пробуждения, потому что в это время щитовидная железа выделяет больше гормонов. Неврологические препараты также требуется пить после пробуждения, чтобы простимулировать нервную систему, — рассказал Кондрахин.

Терапевт отметил, что лекарства от болезней сердца и для нормализации артериального давления, напротив, можно принимать в любое время. Он подчеркнул, что также важно соблюдать инструкцию по приему препаратов в соответствии с приемами пищи.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что эффективность биологически активных добавок нельзя подтвердить экспериментально. В то же время, по его словам, теоретически некоторые добавки имеют обоснование.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

