Терапевт ответил, какие лекарства нужно принимать по четкому графику

Терапевт Кондрахин: гормональные препараты нужно принимать по четкому графику

Гормональные, неврологические и мочегонные препараты необходимо принимать по четкому графику, рассказал «Вечерней Москве» врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, такие лекарства необходимо пить в соответствии с биологическими часами.

Гормональные и мочегонные препараты требуют четкого соблюдения графика и соответствия с циркадными ритмами. Они лучше работают в утренние часы после пробуждения, потому что в это время щитовидная железа выделяет больше гормонов. Неврологические препараты также требуется пить после пробуждения, чтобы простимулировать нервную систему, — рассказал Кондрахин.

Терапевт отметил, что лекарства от болезней сердца и для нормализации артериального давления, напротив, можно принимать в любое время. Он подчеркнул, что также важно соблюдать инструкцию по приему препаратов в соответствии с приемами пищи.

