Мясников рассказал, когда биодобавки действительно работают Мясников: БАДы могут быть полезны, но не заменят полноценное питание

Эффективность биологически активных добавок (БАДов) нельзя подтвердить экспериментально, заявил в беседе с ОСН заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников. По его словам, в некоторых случаях они могут приносить пользу.

Важно проверять производителя и состав БАДов и не принимать непроверенные препараты, так как некоторые из них могут мешать усвоению настоящих лекарств. По словам специалиста, доказательной базы эффективности БАДов нет: если проверять их так же, как лекарства, их польза недоказуема. В то же время, теоретически, некоторые добавки имеют обоснование. В качестве примера врач привел чеснок. В натуральном виде он снижает холестерин, поэтому сушеный чеснок в форме добавки теоретически может оказывать подобный эффект, хотя на практике это подтверждается не всегда.

Вообще БАДы, если взять их формальное наполнение, действительно должны помогать, потому что в них есть компоненты, за которыми стоят исследования. Другое дело, что в фабричном исполнении эти вещества работают не так, как в натуральных продуктах. Допустим, ресвератрол — в красном вине он работает, а в виде БАДов не работает. Вернее, работает не так, как в вине, — отметил Мясников.

Он призвал всегда информировать врача о приеме добавок и обращать внимание на их происхождение. В непроверенных китайских БАДах находили следы запрещенных веществ, включая виагру, заключил специалист.

Ранее гастроэнтеролог Наталья Панина предупредила, что бесконтрольный прием лекарств, БАДов и витаминов способен навредить печени. По ее словам, некоторые повседневные привычки, которые на первый взгляд кажутся полезными, могут серьезно подорвать работу этого органа.