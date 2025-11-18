Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 06:20

Врач рассказала о неочевидной опасности витаминных БАДов

Врач Перченко: сверхдозы витаминов в БАДах могут повредить печень и почки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Популярные витаминные добавки могут нанести серьезный вред здоровью при бесконтрольном приеме, поскольку сверхдозы отдельных микроэлементов способны навредить печени и почкам, заявила NEWS.ru врач-терапевт Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Елена Перченко. По ее словам, многие биологически активные добавки небезопасны из-за отсутствия полноценных клинических испытаний.

Множество БАДов не прошли клинические испытания и сертификацию — их польза не подтверждена, а безопасность не гарантирована. Часто потребители сталкиваются с недостоверной дозировкой или увеличенными дозами растительных веществ и микроэлементов. Их реальное содержание в капсуле может отличаться от заявленного. Большие дозы БАДов нарушают работу точно настроенной системы организма. Например, прием излишнего количества витамина D может вызвать накопление кальция. Из-за этого слабеют кости, повреждается сердце и почки. Бесконтрольное потребление витамина А оказывает токсичное влияние на печень и почки, — пояснила Перченко.

Она отметила, что избыток витамина С может повлиять на способность организма усваивать медь. По словам специалиста, слишком большое количество фосфора будет препятствовать усвоению кальция.

Ранее заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов заявил, что почти 80% компаний на рынке биологически активных добавок, прошедших выборочную проверку, не имеют реального производства. По его словам, всего в системе маркировки «Честный знак» зарегистрировано 2,3 тыс. производителей БАД.

БАДы
здоровье
врачи
болезни
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о беспрецедентной атаке на энергосистему российского региона
Врач объяснила, как избежать заражения генитальным герпесом
Врач предупредила о серьезных последствиях хождения без перчаток зимой
Сорвали попытку ВСУ прорваться в Купянск: успехи ВС РФ к утру 18 ноября
Раскрыты мрачные предсказания Нострадамуса на конец 2026 года
Почему снится голый человек — разбор значений по сонникам
Япония начала бороться с сокращением населения
Россиянам рассказали лайфхак, как сэкономить на проживании во время отпуска
Трампа заподозрили в желании спрятать документы по делу Эпштейна
Врач рассказала о неочевидной опасности витаминных БАДов
Взрыв газа произошел в поле под Омском
Раскрыты перспективы появления в России летающего такси
Почетное звание, тяжелые утраты, крепкий брак: как живет Стриженова
Российские силы рассказали, как закрывают «Мсту-Б» от БПЛА
Психолог объяснила, почему важно обсуждать с ребенком сложные вопросы
Увольнение с работы во сне: что подготовила судьба для вас
Боец ВС РФ чудом выжил под неоднократной атакой гексокоптера ВСУ
Канада отказала Зеленскому по одному из вопросов
«Кто-то из бесов»: в РПЦ рассказали, кто ответит на призыв души умершего
Врач рассказала, какие симптомы могут быть предвестником инсульта
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию
Общество

Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.