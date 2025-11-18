Врач рассказала о неочевидной опасности витаминных БАДов Врач Перченко: сверхдозы витаминов в БАДах могут повредить печень и почки

Популярные витаминные добавки могут нанести серьезный вред здоровью при бесконтрольном приеме, поскольку сверхдозы отдельных микроэлементов способны навредить печени и почкам, заявила NEWS.ru врач-терапевт Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Елена Перченко. По ее словам, многие биологически активные добавки небезопасны из-за отсутствия полноценных клинических испытаний.

Множество БАДов не прошли клинические испытания и сертификацию — их польза не подтверждена, а безопасность не гарантирована. Часто потребители сталкиваются с недостоверной дозировкой или увеличенными дозами растительных веществ и микроэлементов. Их реальное содержание в капсуле может отличаться от заявленного. Большие дозы БАДов нарушают работу точно настроенной системы организма. Например, прием излишнего количества витамина D может вызвать накопление кальция. Из-за этого слабеют кости, повреждается сердце и почки. Бесконтрольное потребление витамина А оказывает токсичное влияние на печень и почки, — пояснила Перченко.

Она отметила, что избыток витамина С может повлиять на способность организма усваивать медь. По словам специалиста, слишком большое количество фосфора будет препятствовать усвоению кальция.

Ранее заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов заявил, что почти 80% компаний на рынке биологически активных добавок, прошедших выборочную проверку, не имеют реального производства. По его словам, всего в системе маркировки «Честный знак» зарегистрировано 2,3 тыс. производителей БАД.