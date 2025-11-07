Названо число компаний-псевдопроизводителей БАДов

Почти 80% компаний на рынке биологически активных добавок (БАД), прошедших выборочную проверку, не имеют реального производства, заявил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов. По его словам, проверка, проведенная совместно ЦРПТ и Роспотребнадзором, предусмотрела 32 компании, из них реальное производство нашлось лишь у шести, передает «Коммерсант».

Мы столкнулись с ситуациями, когда юридические лица лишь имитируют производство на бумаге, чтобы получать коды маркировки для товаров, фактически ввозимых из-за рубежа, — пояснил Юсупов.

По адресам регистрации 26 предприятий эксперты обнаружили лишь жилые дома, гостиницы или пустыри. При этом всего в системе маркировки «Честный знак» зарегистрировано 2,3 тыс. производителей БАД.

Ранее в России разработали и зарегистрировали первый в мире экспресс-тест для выявления вирусного гепатита С, основанный на методе петлевой изотермической амплификации, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. По информации ведомства, анализ позволяет обнаружить вирус всего за 25–30 минут, что в несколько раз быстрее традиционных методов, требующих до двух часов.