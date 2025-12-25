Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 10:00

Две бабушки сошлись в битве за квартиру по «схеме Долиной»

Две пенсионерки из Москвы судятся из-за проданной по указке мошенников квартиры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Две пенсионерки из Москвы готовятся к суду для установления права собственности на жилье, проданного якобы под влиянием мошенников, пишет Telegram-канал Baza. По его информации, стоимость двухкомнатной квартиры составляла 15,2 млн рублей.

В публикации говорится, что 77-летняя Светлана купила квартиру у 75-летней Натальи, чтобы перебраться поближе к детям. Однако последняя не торопилась съезжать и окончательно забрала свои вещи лишь через полгода после сделки. Спустя несколько дней бывшая владелица позвонила Светлане и посоветовала паковать чемоданы, так как квартиру скоро вернут ей. Наталья заявила, что продала ее под влиянием мошенников и передала им все деньги.

Ранее адвокат Нина Еременко допустила, что Мосгорсуд может снова встать на сторону Долиной по делу о квартире, собственницей которой Верховный суд России признал покупательницу Полину Лурье. Юрист обратила внимание на назначение повторной психолого-психиатрической экспертизы, подтвердившей, что продавец находилась в состоянии стресса, страха и заблуждения.

