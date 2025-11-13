Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 12:42

Россиян предупредили о главной схеме мошенников «напугать-спасти»

Финансист Семов: телефонные мошенники часто действуют по схеме «напугать-спасти»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основным сценарием, который используют телефонные мошенники, является схема «напугать-спасти», заявил NEWS.ru председатель комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков (АРБ) Максим Семов. Сначала злоумышленники выводят человека из равновесия пугающим известием, а затем предлагают «спасительное» решение. Зачастую это предложение перевести деньги на «безопасный счет» или продиктовать коды из СМС, уточнил эксперт.

Схема «напугать-спасти» строится на двух этапах. Сначала злоумышленники выводят человека из равновесия пугающим известием — сообщают о несуществующих проблемах с банковской картой, долгах, угрозе ареста или, например, о «плохих анализах». Когда жертва находится в состоянии стресса и не может здраво мыслить, ей предлагают «спасительное» решение. Чаще всего это необходимость перевести деньги на «безопасный счет» или продиктовать коды из СМС, — сказал Семов.

Универсальным методом защиты от таких атак эксперт назвал «метод Чуковского». Следует спросить у звонящего, «кто говорит» (чтобы он представился), «откуда» (из какой организации) и «что ему надо».

После получения ответов эксперт рекомендует сказать: «Информация принята к сведению, я буду разбираться», — и положить трубку. Этот простой алгоритм переводит человека из пассивной позиции жертвы в активную, ломая заранее подготовленный сценарий мошенника, пояснил Семов.

Ранее сообщалось, что в мессенджерах участились случаи, когда мошенники представляются сотрудниками управляющих компаний. Они рассылают сообщения с просьбой подтвердить персональные данные под предлогом различных проверок.

Злоумышленники используют полученную информацию для доступа к личным кабинетам на портале госуслуг, отметили в источнике. Также они могут завладеть сведениями о кредитной истории и трудовой деятельности граждан.

