Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

В мессенджерах участились случаи, когда мошенники представляются сотрудниками управляющих компаний, передает РИА Новости. Они рассылают сообщения с просьбой подтвердить персональные данные под предлогом различных проверок.

Злоумышленники используют полученную информацию для доступа к личным кабинетам на портале госуслуг, отметили в источнике. Также они могут завладеть сведениями о кредитной истории и трудовой деятельности граждан.

Ранее в Калининграде мошенники обманули 20-летнюю студентку на 11 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Она поняла, что стала жертвой аферистов, только после того как поговорила с подругой.

До этого пенсионерка из Нижнего Новгорода была обманута мошенниками, представившимися сотрудниками пенсионного фонда, банка и силовых структур. Они убедили 78-летнюю женщину отменить «сомнительную операцию», для чего потребовали перевести все сбережения в золотые слитки на общую сумму 5 млн рублей и отдать их курьеру. Встречу они назначили на проселочной дороге.

Кроме того, житель Санкт-Петербурга отдал мошенникам 31 млн рублей. Мужчину убедили, что у него был родственник в Африке, который умер и оставил ему крупное наследство. Связавшийся с ним аферист представился сотрудником африканского банка.