Пенсионерка из Нижнего Новгорода отдала мошенникам золота на 5 млн рублей

Пожилая жительница Нижнего Новгорода отдала мошенникам золота на 5 млн рублей, сообщило региональное МВД в Telegram-канале. 78-летнюю женщину вынудили купить слитки драгметалла для отмены «сомнительной операции».

Мошенники представились сотрудниками пенсионного фонда, банка и силовых структур и сказали, что женщина якобы должна отменить «сомнительную операцию». Злоумышленники потребовали перевести сбережения в золотые слитки и отвезти их в Богородский район для передачи мужчине на проселочной дороге, — говорится в сообщении.

Ранее пожилой москвич отдал мошенникам более 30 млн рублей. В прокуратуре столицы выяснили, что аферисты несколько недель звонили 81-летнему пенсионеру и обманом добились от него перевода всех сбережений.

До этого в Новороссийске телефонные мошенники обманули 73-летнюю пенсионерку, заставив ее продать автомобиль и перевести 3,3 млн рублей. Женщина также стала жертвой классической схемы мошенничества: ей позвонили под предлогом замены домофона, предложили установить приложение и ввести код. В результате мошенники убедили женщину, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, и она перевела деньги на «безопасный» банковский счет.