Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 12:48

Московский пенсионер потерял десятки миллионов рублей из-за мошенников

Прокуратура Москвы: пенсионер стал жертвой мошенников и лишился 30 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве пожилой мужчина отдал мошенникам более 30 млн рублей, сообщили в прокуратуре города. Аферисты несколько недель звонили 81-летнему пенсионеру и обманом заставили его перевести все свои сбережения.

Мошенники представились сотрудниками банка и полиции. Они запугали пенсионера, сказав, что его подозревают в незаконных переводах за границу и могут конфисковать все имущество у него и его родных. Чтобы никто не помешал обману, они запретили мужчине рассказывать о звонках близким и сами следили, как он снимает деньги.

Сначала пенсионер снял со своих счетов в трех разных банках около 28 млн рублей и отдал их курьерам, которые приходили по вызову мошенников. Но аферисты на этом не остановились и уговорили его занять еще 2 млн рублей у знакомых, якобы для проверки.

Прокуратура сейчас ищет преступников. Следователи напоминают: настоящие сотрудники банка или полиции никогда не просят снимать деньги с карты, переводить их на «безопасные счета» или отдавать незнакомцам.

Ранее депутат Антон Немкин рассказал о новой схеме мошенничества, связанной с трудоустройством: злоумышленники представляются работодателями и выманивают у людей копии паспортов, ИНН, СНИЛС и данные банковских карт. Политик призвал быть осторожными, проверять информацию о компаниях, не поддаваться давлению и не передавать личные данные незнакомцам.

Россия
Москва
прокуратура
мошенники
пенсионеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украине прилетела мощная ответка за атаки на гражданские объекты России
ВС России освободили населенные пункты в Днепропетровщине и Запорожье
«Привезли и выкинули»: на границе Латвии нашли зверски избитых беженцев
В Генштабе ВС РФ указали на рост угрозы для городов России
Житель Дагестана выстрелом из винтовки сбил украинский БПЛА
Налет на Дагестан, удар по Мордовии, «живой щит»: ВСУ атакуют РФ 22 октября
Педиатр предупредила о влиянии осени на школьников
Около сотни человек эвакуированы из московского ТЦ
Названа цель попыток Евросоюза саботировать переговоры в Венгрии
В московском ТЦ нашли предмет, из-за которого пришлось начать эвакуацию
Тараканов оценил перспективы российских баскетболистов в НБА
Рядом с парламентом европейского города прозвучала стрельба
Здоровье по расписанию: как техника помогает выстроить рацион без усилий
В Генштабе РФ выступили с важным заявлением для резервистов
Военный эксперт раскрыл, зачем НАТО снабжает Украину оружием в ущерб себе
Стало известно, что будет с работой проходящих военные сборы резервистов
Что такое НДФЛ простыми словами?
Суд Екатеринбурга приговорил убийцу племянника Куйвашева к 20 годам колонии
Путин назначил нового посла России в Лаосе
В Минфине раскрыли, как вырастут бюджетные выплаты в следующем году
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.