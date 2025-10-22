Московский пенсионер потерял десятки миллионов рублей из-за мошенников

В Москве пожилой мужчина отдал мошенникам более 30 млн рублей, сообщили в прокуратуре города. Аферисты несколько недель звонили 81-летнему пенсионеру и обманом заставили его перевести все свои сбережения.

Мошенники представились сотрудниками банка и полиции. Они запугали пенсионера, сказав, что его подозревают в незаконных переводах за границу и могут конфисковать все имущество у него и его родных. Чтобы никто не помешал обману, они запретили мужчине рассказывать о звонках близким и сами следили, как он снимает деньги.

Сначала пенсионер снял со своих счетов в трех разных банках около 28 млн рублей и отдал их курьерам, которые приходили по вызову мошенников. Но аферисты на этом не остановились и уговорили его занять еще 2 млн рублей у знакомых, якобы для проверки.

Прокуратура сейчас ищет преступников. Следователи напоминают: настоящие сотрудники банка или полиции никогда не просят снимать деньги с карты, переводить их на «безопасные счета» или отдавать незнакомцам.

Ранее депутат Антон Немкин рассказал о новой схеме мошенничества, связанной с трудоустройством: злоумышленники представляются работодателями и выманивают у людей копии паспортов, ИНН, СНИЛС и данные банковских карт. Политик призвал быть осторожными, проверять информацию о компаниях, не поддаваться давлению и не передавать личные данные незнакомцам.