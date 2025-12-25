Массовое ДТП с участием иномарок произошло в Рязани

В Рязани произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей: двух иномарок Nissan и KIA, а также LADA Samara (ВАЗ-2114), пишет «МК в Рязани» со ссылкой на МВД России. Авария случилась на Московском шоссе вблизи дома № 2.

По данным полиции, 68-летний водитель Nissan столкнулся с автомобилем KIA под управлением 43-летней женщины. Вследствие удара вторая машина врезалась в ВАЗ-2114 под управлением 38-летнего местного жителя. Водителя KIA госпитализировали с травмами.

Ранее три человека погибли при столкновении трех легковых машин на трассе М-5 «Урал» в Оренбургской области. Помимо этого, пострадали пять человек, на месте аварии работают спасатели.

До этого четыре человека пострадали в массовом ДТП с автобусами и грузовиком в Каширском районе Воронежской области. Все они были госпитализированы.