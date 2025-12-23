Три человека погибли в массовом ДТП под Оренбургом Три человека погибли при столкновении трех машин в Оренбургской области

Три человека, в том числе ребенок, погибли при столкновении трех легковых машин на трассе М-5 «Урал» в Оренбургской области, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в MAX. Помимо этого, пострадали пять человек, на месте аварии работают спасатели.

По предварительной информации, трое человек погибли, из них один ребенок, травмированы пять человек, из них один ребенок, — говорится в сообщении.

Ранее в Кемерово столкнулись три автомобиля. Участниками массового ДТП стали «Газель» и две иномарки Honda и Chery. Авария произошла на Логовом шоссе в Рудничном районе, никто не пострадал.

Кроме того, в Новосибирске водитель сбил насмерть 12-летнюю школьницу. Во время инцидента девочка вышла от бабушки и направлялась в сторону автобусной остановки. Водитель находился в машине не один — с ним ехали внуки и его знакомая.

До этого смертельное ДТП с участием самосвала и двух легковых автомобилей произошло на федеральной трассе М-5 «Урал» в Башкирии. Четыре человека погибли на месте происшествия до приезда медиков.