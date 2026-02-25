Вэнс раскрыл новые детали хода переговоров с Россией и Украиной Вэнс заявил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной

Соединенные Штаты фиксируют прогресс на переговорах по урегулированию ситуации на Украине как с российской, так и с украинской стороной, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News. Президент США Дональд Трамп настроен оптимистично в отношении завершения кризиса, отметил он.

Я полагаю, что мы добиваемся прогресса как с русскими, так и с украинцами, нам просто необходимо продолжать над этим работать. В настоящее время президент по-хорошему оптимистично настроен на то, что мы сможем довести это до успешного завершения, — высказался Вэнс.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что следующий раунд переговоров по урегулированию на Украине может состояться в ближайшие 10 дней, предположительно во Флориде. По словам Уиткоффа, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров после консультаций в Женеве, вероятно, прибудет в этот штат, а трехсторонний диалог может продолжиться уже в начале марта.

Кроме того, депутат Госдумы Алексей Чепа также предположил, что следующий этап трехсторонних консультаций с участием делегаций России, Украины и Соединенных Штатов может быть организован во Флориде. Парламентарий связал этот вариант с намерением американского президента оказать влияние на переговорный процесс.