Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 19:10

Вэнс раскрыл новые детали хода переговоров с Россией и Украиной

Вэнс заявил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Bonnie Cash/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Соединенные Штаты фиксируют прогресс на переговорах по урегулированию ситуации на Украине как с российской, так и с украинской стороной, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News. Президент США Дональд Трамп настроен оптимистично в отношении завершения кризиса, отметил он.

Я полагаю, что мы добиваемся прогресса как с русскими, так и с украинцами, нам просто необходимо продолжать над этим работать. В настоящее время президент по-хорошему оптимистично настроен на то, что мы сможем довести это до успешного завершения, — высказался Вэнс.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что следующий раунд переговоров по урегулированию на Украине может состояться в ближайшие 10 дней, предположительно во Флориде. По словам Уиткоффа, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров после консультаций в Женеве, вероятно, прибудет в этот штат, а трехсторонний диалог может продолжиться уже в начале марта.

Кроме того, депутат Госдумы Алексей Чепа также предположил, что следующий этап трехсторонних консультаций с участием делегаций России, Украины и Соединенных Штатов может быть организован во Флориде. Парламентарий связал этот вариант с намерением американского президента оказать влияние на переговорный процесс.

Джей Ди Вэнс
Россия
США
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ФАС оценили запасы топлива для посевной кампании
Охлобыстин, поездка в Киев, мнение об СВО: как живет актриса Мария Пирогова
В Кремле назвали лучший момент для встречи Путина, Трампа и Зеленского
Биолог опроверг информацию об «эпидемии ожирения» у воробьев
Вэнс раскрыл секрет успеха мирного решения конфликта на Украине
Полицейский участок откроют в доме, где родился Гитлер
Военэксперт раскрыл опасность мин ВСУ с неконтактными радиовзрывателями
В Кремле оценили угрозу ядерных планов Британии и Франции
Дипломат раскрыла истинный смысл антироссийской агрессии Европы
В убийстве экс-советника Януковича нашли явный украинский след
Кардиолог раскрыл, как проявляется ложная гипертония
Военэксперт объяснил, почему круговая оборона Одессы не поможет ВСУ
Дрон ВСУ ранил ребенка в российском регионе
Черногория, съемки с Киркоровым, замужество: как живет Елена Корикова
Кровавая рвота: любовь к коле довела подростка до госпитализации
Военэксперт оценил перспективы новых мин ВСУ с радиовзрывателями
Вэнс раскрыл новые детали хода переговоров с Россией и Украиной
Стало известно, кого Бероев выбрал вместо Алферовой
Лукашенко прибыл в Москву
«В одной постели с Ермаком»: в ГД рассказали о сложном выборе Зеленского
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.