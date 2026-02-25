Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 19:37

Биолог опроверг информацию об «эпидемии ожирения» у воробьев

Биолог Глазков: воробьи в России не могу растолстеть из-за климата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Воробьи в России не могу растолстеть из-за высокого метаболизма и холодов, заявил ТАСС кандидат биологических наук Павел Глазков. Он опроверг информацию о массовом ожирении птиц от фастфуда в городах.

У птиц повышенный обмен веществ, температура тела выше человеческой. Им необходимо много еды — в день они съедают почти массу своего тела. Поедая даже хлеб, воробьи не могут растолстеть, потому что быстро двигаются и у них ускоренный метаболизм, — заявил он.

По его словам, причиной заблуждения мог стать внешний вид птиц в холодное время года, они нахохливаются, распушив перья и создавая воздушную подушку для теплоизоляции. Люди же думаю, что воробьи растолстели.

Ранее доктор биологических наук Наталья Феоктистова заявила, что воробьи в городской среде питаются рядом с точками быстрого питания, что приводит к ожирению. По ее словам, это отрицательно сказывается на их здоровье, поскольку меняется гормональный фон.

До этого председатель Рязанского отделения Союза охраны птиц России, действующий член Общественного совета при Минприроды региона Елена Фионина отметила, что воробьи служат индикатором состояния городской среды. Она указала, что за последние 20 лет численность этих птиц сократилась.

воробьи
фастфуд
биологи
Россия
