Долго искал способ сделать домашний хот-дог как в лучших закусочных. Нашел: сосиска в беконе и плавленый сыр — теперь только так

Я не жалею начинки. Сначала майонез и кетчуп, потом горчица для остроты, сверху — маринованные огурчики кубиками и хрустящий жареный лук. Можно добавить свежий красный лук для свежести. Каждый укус — взрыв вкуса и текстуры.

Что понадобится для хот-догов

Беру 4 булочки для хот-догов, 1 упаковку плавленого сыра (ломтиками или обычный), 4 сосиски (качественные, молочные или венские), 200 г бекона (тонко нарезанного), 2 маринованных огурца, половинку красного лука, кетчуп, майонез, горчицу и жареный лук для посыпки.

Как я их готовлю

Духовку разогреваю до 180 °C. Сосиски оборачиваю полосками бекона по спирали, чтобы бекон покрывал их полностью. Противень застилаю пергаментом, выкладываю сосиски в беконе и отправляю в духовку на 10–13 минут, пока бекон не станет хрустящим и румяным. Булочки для хот-догов разрезаю вдоль, но не до конца, и немного прогреваю в духовке (можно вместе с сосисками в последние пару минут). Внутрь каждой булочки кладу плавленый сыр (если ломтики — разламываю). На сыр выкладываю горячую сосиску в беконе. Сверху поливаю кетчупом, майонезом и горчицей. Посыпаю мелко нарезанными маринованными огурцами, красным луком и жареным луком. Подаю сразу, пока булочка теплая, а сыр тягучий.

