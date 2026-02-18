Зимняя Олимпиада — 2026
Лепешки «Чизбургер» — ПП-версия любимого фастфуда. Сочная котлета, сыр и овощи в тонкой лепешке. Быстро, сытно, без лишних калорий

Фото: D-NEWS.ru
Это блюдо — гениальный трюк. Оно дает мозгу весь сенсорный опыт чизбургера: аромат жареного мяса, тягучесть сыра, хруст свежих овощей и пикантность соусов. Но вместо тяжелой, сладкой булочки — легкая, тонкая лепешка, которая лишь упаковывает начинку, не перебивая ее вкус и не добавляя лишних калорий. Желудок сыт, совесть чиста.

200–300 г любого фарша (куриный, индейка, говядина) смешиваю с солью и перцем. Формирую плоские котлеты по размеру чуть меньше лепешки. Обжариваю котлеты на сковороде с антипригарным покрытием (масло можно не добавлять) с двух сторон до готовности. За минуту до готовности кладу на каждую котлету по ломтику сыра (например, чеддера или гауды), накрываю крышкой, чтобы сыр расплавился. Лепешки (лаваш, тортильи) слегка подогреваю на сухой сковороде. На каждую лепешку наношу тонкий слой соуса (смесь греческого йогурта с горчицей или легкий томатный). Выкладываю лист салата, кружок помидора, ломтики соленого огурца. Сверху кладу готовую сырную котлету. При желании добавляю еще немного соуса. Заворачиваю лепешку конвертом или рулетом. Подаю сразу.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
еда
рецепты
фастфуд
сыры
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
