Этот салат из чечевицы — мой секрет сытного и полезного обеда за 15 минут. С горчичной заправкой, черри и перепелиными яйцами

Этот салат из чечевицы — мой секрет сытного и полезного обеда за 15 минут. С горчичной заправкой, черри и перепелиными яйцами

Когда нужен обед, который заряжает энергией, а не тяжестью, я обращаюсь к этому салату. Консервированная чечевица дарит ощущение тепла и надежной сытости, а свежие овощи и пикантная заправка с цедрой лимона создают невероятно яркий и свежий вкус.

Что понадобится

Консервированная чечевица (1 банка, ~400 г), перепелиные яйца (8-10 шт.), помидоры черри (200 г), копченый окорок или ветчина (150 г), зеленый лук (небольшой пучок), лимон (1 шт.), дижонская горчица (1 ч. л.), оливковое масло extra virgin (5-6 ст. л.), соль, свежемолотый черный перец.

Как я его готовлю

Чечевицу откидываю на сито, тщательно промываю холодной водой и даю стечь всей лишней жидкости. Перекладываю ее в просторную салатную миску. Лимон мою щеткой, снимаю с него мелкую цедру прямо к чечевице и аккуратно перемешиваю — так ароматические масла равномерно распределятся. Затем выжимаю из лимона сок. Зеленый лук мелко шинкую, перекладываю в небольшую пиалу, слегка присаливаю, заливаю половиной лимонного сока и оставляю на пару минут мариноваться — это уберет излишнюю горечь и смягчит вкус. Тем временем ставлю вариться перепелиные яйца: после закипания воды держу их ровно 5 минут для состояния вкрутую, затем сразу перекладываю в ледяную воду для легкой очистки. Очищенные яйца разрезаю вдоль пополам. Окорок нарезаю аккуратными небольшими кубиками. Помидоры черри, в зависимости от размера, режу пополам или на четвертинки.

Теперь готовлю заправку: в небольшой глубокой миске растираю желток от одного куриного яйца (или просто использую ложку майонеза как основу для легкости) с дижонской горчицей. Непрерывно помешивая вилкой, тонкой струйкой вливаю оливковое масло, пока не получу однородный, слегка загустевший эмульсионный соус. Приправляю его солью, черным перцем и оставшимся лимонным соком по вкусу. В миску с чечевицей отправляю маринованный лук, окорок и помидоры черри. Поливаю все приготовленной заправкой и осторожно, но тщательно перемешиваю. Выкладываю салат на сервировочное блюдо или порционно по тарелкам, украшаю сверху половинками перепелиных яиц, сбрызгиваю каплей оливкового масла и сразу подаю.

