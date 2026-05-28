Салат «Рыжик» на каждый день: тру два плавленых сырка, смешиваю с морковью по-корейски и сразу подаю

Повседневный салат «Рыжик» — это быстрый, сытный и невероятно вкусный салат к ужину. В отличие от традиционных слоеных салатов, которым нужно стоять в холодильнике часами, этот вариант готов к употреблению сразу.

Ингредиенты

Вам понадобится: 200 г моркови по-корейски, 2 плавленых сырка, 3 вареных яйца, 200 г крабовых палочек, 3–4 ст. л. майонеза.

Как приготовить

Плавленые сырки и яйца натрите на крупной терке. Крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками. В большой миске смешайте морковь, сырки, яйца, крабовые палочки. Заправьте майонезом, тщательно перемешайте. Подавайте сразу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить этот салат и заметила, что сырки перед натиранием лучше положить в морозилку на 15 минут — так они будут легче тереться и не прилипать к терке.

