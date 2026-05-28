Хотите удивить гостей? Забудьте про стейк. Подайте этот салат с жареным козьим сыром

Обычно я равнодушен к салатам, но этот сломал систему. Жареный козий сыр и хрустящая спаржа — это взрыв.

Ингредиенты

Рукола — 100 г, авокадо — 1 шт., спаржа — 200 г, стручковая фасоль — 150 г, орехи макадамия — 50 г, козий сыр шевр — 150 г, лимон — 1 шт., горчица дижонская — 1 ч. л., оливковое масло — 3 ст. л., винный уксус — 1 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала я бланширую спаржу и фасоль в кипятке минуты три. Важно, чтобы они остались хрустящими — разваренная зелень убивает весь кайф. Тем временем режу авокадо и сбрызгиваю лимоном, чтобы не потемнел. Самое сложное — это обжарить козий сыр: кидаю кусочки на сковороду с маслом, жду золотистой корочки по паре минут с каждой стороны.

Смешиваю заправку из оливкового масла, уксуса, горчицы и цедры. Выкладываю руколу, спаржу, фасоль и авокадо в миску, поливаю заправкой. Сверху — горячий сыр и рубленые орехи. Все, можно есть, пока сыр не остыл.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, насколько сытным получился этот, казалось бы, легкий салат. Авокадо и стручковая фасоль дали классную маслянистую текстуру, а рукола добавила свежести и перчинки. Я ожидал, что без мяса будет скучно, но ошибся — это полноценный ужин. Лайфхак: орехи макадамия лучше слегка поджарить на сухой сковороде, их вкус раскроется ярче.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
салаты
Дмитрий Демичев
