Салат «Обжорка» — легендарный, а летом делаю его так: лёгкая версия с зелёной заправкой и морковкой фри

Раньше этот салат всегда готовили с жареным луком и майонезом — сытно, вкусно и очень по-домашнему. Но летом хочется чего-то более свежего и лёгкого, поэтому теперь делаю любимую «Обжорку» совсем по-другому. Получается тот же знакомый вкус, только нежнее, ярче и без тяжести.

Главный секрет — запечённые овощи и необычная зелёная заправка. Морковь в духовке становится сладковатой и слегка хрустящей, лук — ароматным и мягким, а вместо майонеза — нежный соус из йогурта, авокадо и варёного желтка. Салат получается сочным, свежим и настолько вкусным, что его съедают первым.

Для приготовления понадобится: куриная грудка отварная — 200 г, морковь — 100 г, лук репчатый — 1 шт., маринованные огурцы — 3 шт., яйца варёные — 2 шт., натуральный йогурт — 3 ст. л., чеснок — 1 зубчик, авокадо — ½ шт., зелень молотая или мелко рубленая — 1 ст. л., оливковое масло — 1 ст. л., соль и чёрный перец — по вкусу.

Курицу разберите на волокна. Огурцы нарежьте тонкими брусочками, белки яиц — кубиками. Морковь нарежьте тонкой соломкой, лук — перьями. Смешайте овощи с оливковым маслом и отправьте в духовку при 200 °C примерно на 15–20 минут — морковь должна слегка подрумяниться, а лук стать мягким и ароматным.

Для заправки разомните половину авокадо и варёный желток, добавьте йогурт, чеснок и молотую зелень. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте до кремовой текстуры.

Соедините курицу, овощи, яйца и огурцы, добавьте зелёную заправку и аккуратно перемешайте. Перед подачей можно немного охладить салат — так вкус становится ещё ярче.

Личный опыт:

Автор Ольга Шмырева решила переделать классическую «Обжорку» в более лёгкий летний вариант и неожиданно получила совсем другой уровень вкуса. Запечённая морковь оказалась намного интереснее жареной, а зелёная заправка с авокадо получилась настолько нежной, что майонез теперь даже не хочется добавлять. Салат выходит свежим, сочным и при этом довольно сытным — отличный вариант и на ужин, и на праздничный стол летом.