3 рецепта макарон в казане: татарский секрет сытости и вкуса 3 рецепта макарон в казане: татарский секрет сытости и вкуса Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Думаете, казан подходит только для плова? Спешим вас разуверить! Макароны в казане — произведение искусства, о котором вы могли не догадываться. Они получаются рассыпчатыми и пропитанными мясным соком. А все потому что чугунные стенки дают равномерный жар без резких скачков температуры. Разбираем 3 проверенных рецепта макарон в казане с мясом, фаршем и курицей.

Томленные макароны в казане с говядиной по-татарски

Этот рецепт — настоящая классика татарской кухни! Короткие макароны (рожки, перья) обжариваются до золотистой корочки, затем тушатся с мясом. Жир от баранины заменен на постную говядину для меньшей нагрузки на печень.

Ингредиенты (на казан 5 л):

  • говядина (лопатка) — 700 г;

  • макароны из твердых сортов (короткие) — 400 г;

  • лук репчатый — 200 г (2 шт. средних);

  • морковь — 150 г (1 шт.);

  • чеснок — 15 г (3 зубчика);

  • масло топленое — 50 г;

  • бульон говяжий или вода — 800 мл;

  • зира (кумин) молотая — 5 г (1 ч. ложка);

  • черный перец, соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Казан разогреть на сильном огне 3 минуты. Положить топленое масло.

  2. Говядину нарезать кубиками 2х2 см. Обжаривать при постоянном помешивании 7 минут до румяной корочки.

  3. Лук нашинковать полукольцами, морковь — тонкими брусочками. Добавить к мясу, жарить 5 минут.

  4. Всыпать сухие макароны. Перемешивать 2 минуты до легкого зарумянивания.

  5. Залить горячим бульоном. Добавить зирy, соль, перец и чеснок целиком. Убавить огонь до минимума.

  6. Томить под крышкой 25 минут. Не мешать. Выключить, настоять 10 минут.

Калорийность: 185 ккал на 100 г.

Полезные свойства: говядина дает гемовое железо для профилактики анемии; зира улучшает желчеотток.

Макароны с курицей и овощами в казане

Рецепт макарон с мясом по-татарски в казане Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Макароны с куриным мясом в казане — самый быстрый вариант для ужина. Потребуется всего 40 минут. Куриное филе не требует долгого томления, поэтому макароны сохраняют консистенцию аль денте.

Ингредиенты:

  • филе куриного бедра — 600 г;

  • макароны (спирали или бантики) — 350 г;

  • перец болгарский — 200 г (2 шт.);

  • лук красный — 150 г;

  • томатная паста (25% сухих веществ) — 40 г;

  • масло растительное рафинированное — 40 мл;

  • вода — 700 мл;

  • паприка сладкая молотая — 8 г;

  • соль, перец чили хлопьями — по 3 г.

Приготовление:

  1. В казане разогреть масло. Обжаривать курицу (кусочки по 3 см) 5 минут.

  2. Добавить лук полукольцами и болгарский перец соломкой. Жарить 4 минуты.

  3. Положить томатную пасту, паприку и чили. Перемешать, прогревать 1 минуту.

  4. Засыпать сухие макароны. Залить водой. Уровень жидкости должен покрывать макароны на 1 см.

  5. Довести до кипения, убавить огонь до среднего. Варить без крышки 10 минут, периодически помешивая.

  6. Когда вода выпарится и впитается, накрыть крышкой и выключить огонь. Через 5 минут подавать.

Калорийность: 162 ккал на 100 г.

Полезные свойства: куриное бедро содержит триптофан (предшественник серотонина) для улучшения настроения; болгарский перец дает суточную норму витамина С (80 мг в 100 г) для усвоения железа.

Макароны по-флотски в казане (классика с фаршем)

Рецепт макарон с мясом в казане Фото: Shutterstock/FOTODOM

Макароны по-флотски в казане получаются с хрустящей корочкой снизу, как у татарского лагмана. Важно брать смешанный фарш (говядина и свинина в равных пропорциях) для сочности.

Ингредиенты:

  • фарш (50% говядина, 50% свинина) — 500 г;

  • макароны (трубочки или перья) — 400 г;

  • лук — 180 г;

  • чеснок — 10 г;

  • масло сливочное 82,5% — 60 г;

  • вода — 850 мл;

  • перец черный горошком — 6 шт.;

  • лавровый лист — 2 шт.;

  • соль — 5 г.

Приготовление:

  1. Казан поставить на сильный огонь. Растопить сливочное масло до шипения.

  2. Выложить фарш. Жарить, разбивая комочки лопаткой, 8 минут до румяности.

  3. Добавить мелко рубленный лук и чеснок. Жарить еще 4 минуты.

  4. Всыпать макароны. Перемешать с фаршем и маслом 2 минуты.

  5. Залить кипятком. Положить перец горошком и лаврушку.

  6. Варить на среднем огне 12 минут без крышки, пока жидкость не выпарится наполовину. Затем убавить огонь до минимума, накрыть крышкой и томить 8 минут.

Калорийность: 210 ккал на 100 г.

Полезные свойства: свинина в фарше дает витамин B1 (тиамин) для улучшения когнитивных функций; сочетанный жир помогает усвоению жирорастворимых витаминов A, D, E.

Напоследок дадим совет. Для приготовления в казане всегда используйте макароны из твердой пшеницы (группа А на упаковке) — они не размякнут. Главное правило трех рецептов: сначала обжарка сухих макарон в масле, затем заливка кипятком. Это создает защитную клейстеризованную корочку. И помните: настоящий казан не любит спешки.

Елизавета Макаревич
