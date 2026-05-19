Эта паста с каперсами заставила меня забыть о мясе — рецепт, меняющий правила

В этой пасте нет мяса, но она насыщеннее любого стейка. Все благодаря каперсам и правильному томатному соусу.

Ингредиенты

Спагетти — 300 г, томаты в собственном соку — 400 г, каперсы — 3 ст. л., чеснок — 3 зубчика, оливковое масло — 3 ст. л., тимьян — 3 веточки, помидоры черри — 100 г, соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала мелко рублю чеснок и обжариваю его на оливковом масле около 40 секунд — он должен пахнуть, но не гореть. Затем добавляю консервированные томаты, разминаю их ложкой и томлю на среднем огне 25 минут, пока соус не загустеет.

Тем временем варю спагетти в подсоленной воде до состояния альденте. В готовый соус кидаю листья тимьяна и каперсы — они взрываются на языке соленой кислинкой, прогреваю минуту.

Смешиваю пасту с соусом прямо в сковороде, раскладываю по тарелкам и украшаю свежими черри. Подаю сразу — иначе магия пропадет.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Ожидал, что каперсы перебьют все своей соленостью, но они, наоборот, собрали соус воедино. Спагетти получились упругими, а томатная масса — густой, как в дорогом ресторане.

Мой совет: не жалейте оливкового масла и дайте чесноку слегка подрумяниться — это даст тот самый аромат, от которого слюнки текут.