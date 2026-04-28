4 рецепта ленивых блюд на ужин: от лепешек с начинкой до быстрой лазаньи

Как же лень бывает готовить ужин! Отдельно варить гарнир, отдельно жарить мясо, потом мыть две сковороды и кастрюлю. Как хорошо, что есть рецепты, где все можно приготовить в одной посуде. И гарнир, и мясо, и даже соус. Четыре таких блюда-выручалочки спасут любой вечер. Ежики с рисом, сырные лепешки с фаршем внутри, ленивая лазанья в сковороде и макароны по-флотски — выбирайте любой рецепт из нашей подборки.

Блюдо № 1: ежики с рисом в сковороде — и мясо, и гарнир

Смешиваем 500 г фарша, полстакана вареного риса, мелко рубленную луковицу, яйцо, соль, перец. Лепим шарики размером с куриное яйцо. Обжариваем их на сковороде с маслом со всех сторон до румяной корочки. Для соуса смешиваем 2 ложки томатной пасты со стаканом воды, солим, перчим. Заливаем ежики, накрываем крышкой и тушим 20 минут на медленном огне. В конце добавляем 2 ложки сметаны, прогреваем еще 5 минут.

Ежики получаются сочные, мягкие, в густом соусе. Подавать советуем с картошкой, рисом или просто с хлебом.

Совет: рис можно использовать сырой — тогда ежики тушите 30–35 минут, чтобы рис успел свариться. Но с вареным — быстрее и надежнее.

Блюдо № 2: сырные лепешки с фаршем на сковороде

Хотите что-то среднее между хачапури и чебуреками? Сделайте сырные лепешки с мясом.

В миске смешиваем 300 г мягкого сыра (адыгейский, сулугуни или брынза — что есть), два яйца, три ложки муки и щепотку соли. Замешиваем тесто. Отдельно обжариваем 300 г фарша с луком, солим, перчим. Тесто делим на 4–6 частей, каждую раскатываем в лепешку. Кладем ложку начинки в центр, защипываем края, слегка приминаем. Жарим на сковороде с маслом по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Получаются золотистые, хрустящие снаружи, с сочной мясной начинкой и тягучим сыром внутри лепешки. Идеально с горячим чаем или со сметаной.

Совет: если тесто липнет к рукам, смочите их водой. Вместо фарша можно использовать кусочки курицы или просто грибы.

Ленивые ужины: рецепты Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Блюдо № 3: ленивая лазанья на сковороде — без духовки

Хотите лазанью, но нет времени возиться с духовкой и отваривать листы? Есть способ проще.

На глубокой сковороде обжариваем лук и 400 г фарша. Добавляем две ложки томатной пасты, стакан воды, соль, перец. Прогреваем минуту. Три листа лазаньи ломаем руками на крупные куски и выкладываем поверх соуса, утрамбовываем ложкой. В миске смешиваем 200 мл сметаны, два яйца и 100 г тертого сыра. Заливаем этой смесью лазанью. Накрываем крышкой и тушим на медленном огне 15–20 минут.

Проверяем: лазанья должна стать мягкой. Снимаем крышку, посыпаем сыром, даем постоять 5 минут. Все: быстрая, сочная лазанья готова. И никакой духовки.

Совет: если нет листов для лазаньи, возьмите тонкий лаваш — он тоже отлично подходит.

Блюдо № 4: макароны по-флотски в одной сковороде

Макароны по-флотски — это классика. Но обычно макароны варят отдельно, а потом смешивают с фаршем. А мы предлагаем приготовить все в одной сковороде.

В глубокой сковороде обжариваем лук и 400 г фарша. Солим, перчим. Добавляем две ложки томатной пасты. Засыпаем 300 г мелких макарон (рожки, перья, спиральки — что есть). Заливаем 600 мл горячей воды — примерно в два раза больше макарон. Перемешиваем, доводим до кипения. Накрываем крышкой, убавляем огонь до минимума. Варим 10–12 минут, пока вода не впитается. Периодически помешиваем, чтобы не пригорело. В конце бросаем кусочек сливочного масла, перемешиваем.

Совет: для макарон по-флотски в сковороде выбирайте макароны из твердых сортов пшеницы — они точно не разварятся в кашу. Воды добавляйте ровно в два раза больше макарон по объему.

