Кинза, орехи и острый перец — готовлю зеленую аджику: к мясу, к рыбе, даже на бутерброд

Беру кинзу, грецкие орехи и зеленый острый перец — и за 10 минут готовлю аджику без варки. Красную не едим, а эта — изумрудная, пряная, с ореховой ноткой и жгучей искрой — подходит к мясу, рыбе и даже просто на хлеб. Хватает на неделю, а в холодильнике не портится благодаря слою масла.

Для приготовления вам понадобится: большой пучок кинзы (примерно 100 г), 100 г грецких орехов, 2–3 зеленых острых перца (можно меньше по желанию), 4–5 зубчиков чеснока, 0,5 ч. ложки соли, 5–6 ст. ложек оливкового масла (плюс немного для заливки). Кинзу тщательно вымойте и обсушите. Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде или в микроволновке. В блендере пробейте кинзу, чеснок и перец до мелкой крошки. Добавьте орехи, соль и оливковое масло, взбивайте до пастообразного состояния, но не до полной гладкости — должна остаться текстура. Переложите в чистую банку, разровняйте, сверху залейте тонким слоем масла (0,5–1 см). Это сохранит свежесть и не даст аджике заветриться. Храните в холодильнике до двух недель. Подавайте к шашлыку, овощам или просто с лавашом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эту зеленую аджику без помидоров. Даже те, кто не любит кинзу, уплетали ее с шашлыком. Кстати, вместо грецких орехов можно взять кешью или миндаль — вкус станет мягче. Находка, а не рецепт!