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18 июля 2026 в 14:00

Аджику «Неженка» готовлю ведрами — вкусная заготовка без жгучести, смогут есть даже дети

Фото: D-NEWS.ru
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Беру помидоры, болгарский перец, сладкие яблоки и морковь — перемалываю все в однородную массу и тушу на медленном огне почти два часа, пока соус не загустеет и не станет ароматным. Добавляю чеснок, уксус, соль и сахар — получается мягкая аджика, совсем не острая, с приятной сладостью и легкой кислинкой, идеально сбалансированная. Она не жжет, не перчит, а только обволакивает нежным овощным вкусом, поэтому ее спокойно едят и дети, и взрослые с чувствительным желудком.

Для приготовления вам понадобится: 2,5 кг помидоров, 1 кг болгарского перца, 500 г сладких или кисло-сладких яблок, 500 г моркови, 100 г чеснока, 150 мл растительного масла, 150 г сахара, 1 ст. ложка соли, 2 ст. ложки 9% уксуса. Помидоры, перец, яблоки и морковь вымойте, очистите, перекрутите через мясорубку или блендер. Перелейте в кастрюлю, добавьте масло, сахар, соль и тушите на медленном огне 1,5–2 часа, периодически помешивая. За 15 минут до готовности добавьте измельченный чеснок и уксус, перемешайте. Горячую аджику разложите по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном темном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закрыла эту аджику прошлым летом — зимой банка улетела за ужином, даже дети макали хлеб.

Я уменьшила сахар до 100 г и добавила немного паприки для цвета. Кстати, вместо яблок можно взять груши — будет интереснее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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