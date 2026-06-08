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08 июня 2026 в 19:33

Превращаю простой овощной салат в грузинский: огурцы, помидоры и заправка из грецких орехов — элементарно

Фото: D-NEWS.ru
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Грузинский салат с заправкой из грецких орехов — это настоящий кулинарный шедевр, который превращает обычные помидоры и огурцы в невероятно ароматное, пикантное блюдо с кавказским акцентом.

Для салата понадобится: 3 помидора, 2 огурца, 1 красная луковица, пучок петрушки. Для заправки: 100 г грецких орехов, 1 помидор, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. виноградного уксуса, соль, петрушка.

Рецепт: помидоры, огурцы и лук нарежьте крупными дольками, петрушку мелко порубите. Помидор для заправки ошпарьте кипятком, снимите кожуру. В блендере взбейте грецкие орехи, очищенный помидор, чеснок, уксус, соль и петрушку до однородной пасты. Заправьте салат ореховой смесью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить салат по этому рецепту. В нем оказалось идеально все, но если хотите, чтобы блюдо стало еще вкуснее, посыпьте его зернами граната.

Ранее стало известно, как приготовить печеные овощи с чесноком по-грузински.

Проверено редакцией
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