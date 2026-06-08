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08 июня 2026 в 15:15

Домашний квас — 3 лучших проверенных рецепта, которые всегда получаются

Домашний квас — 3 лучших проверенных рецепта Домашний квас — 3 лучших проверенных рецепта Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Когда на улице жара, холодный квас спасает лучше любой газировки: он освежает, слегка кисловатый, с приятным хлебным или фруктовым ароматом. Мы собрали три самых надежных рецепта: на хлебе, свекле и фруктах.

Советы: как приготовить идеальный домашний квас

  • Для кваса всегда используйте только кипяченую и остуженную воду — сырая может испортить процесс.

  • Банки и бутылки должны быть чистыми.

  • Температура брожения идеальна 22–28 градусов, в холоде процесс замедлится, а в жаре квас может перекиснуть. Готовый квас хранится в холодильнике до 5–7 дней.

  • Если хотите более газированный напиток — добавляйте в бутылки по 1 ч. л. сахара и оставляйте при комнатной температуре на 5–6 часов. Для бездрожжевого варианта никогда не добавляйте магазинные дрожжи — достаточно хлеба и изюма.

Домашний квас полезен для кишечника, богат витаминами группы B и отлично утоляет жажду.

Рецепт № 1. Классический хлебный квас — самый ароматный и традиционный

Возьмите 500 г черного ржаного хлеба, нарежьте кусочками и подсушите в духовке до легкой корочки. Переложите сухари в 3-литровую банку, добавьте 4 ст. л. сахара и 1 ч. л. изюма. Залейте 2,5 л кипяченой воды, остуженной до 30–35 градусов. Добавьте 10–12 изюминок и накройте марлей. Оставьте в теплом месте на 2-3 дня. Когда квас начнет активно бродить и появится приятная кислинка, процедите его через марлю, разлейте по бутылкам, добавив в каждую по 2-3 изюминки, и уберите в холодильник еще на 6–8 часов.

Получается насыщенный хлебный квас с красивым янтарным цветом и густой пеной. Идеально к окрошке и просто для утоления жажды.

  • Совет: чем темнее хлеб, тем насыщеннее будет цвет и вкус кваса.

Как приготовить домашний квас быстро и просто Как приготовить домашний квас быстро и просто Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 2. Свекольный квас — яркий и очень полезный

Возьмите 2-3 крупные свеклы (примерно 700 г), очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Сложите в 3-литровую банку, добавьте 4 ст. л. сахара, 3-4 ломтика ржаного хлеба и щепотку соли. Залейте 2,5 л теплой кипяченой воды. Накройте марлей и поставьте в теплое темное место на 3-4 дня. Каждый день перемешивайте 1-2 раза. Когда напиток приобретет насыщенный бордовый цвет и приятную кислинку, процедите и перелейте в бутылки. Перед употреблением охладите.

Свекольный квас получается очень красивым, слегка терпким и невероятно полезным для пищеварения.

  • Совет: используйте сладкую столовую свеклу — тогда квас будет мягче и приятнее на вкус.

Рецепт № 3. Фруктовый квас с яблоками и изюмом — освежающий летний

Нарежьте 4–5 спелых кислых яблок дольками (примерно 800 г), удалите сердцевину. Положите в банку вместе с 100 г изюма, 4 ст. л. сахара и горстью свежей мяты. Залейте 2,5 л теплой кипяченой воды. Добавьте 2-3 ломтика ржаного хлеба для закваски. Накройте марлей и оставьте бродить в теплом месте 2-3 дня. Когда появится активное газообразование и выраженный фруктовый аромат, процедите, разлейте по бутылкам и уберите в холодильник на ночь.

Этот квас особенно любят дети — он легкий, фруктовый и с чудесным ароматом.

  • Совет: экспериментируйте с ягодами — добавляйте вишню, смородину или малину, вкус будет каждый раз новым.

3 рецепта вкусного плова смотрите на нашем сайте.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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