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04 июня 2026 в 12:25

Забыла про бочковой квас на розлив: домашний с корицей получается живым и пенным как в детстве

Фото: D-NEWS.ru
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Беру воду, ржаной хлеб, дрожжи, сахар и корицу — и готовлю домашний квас без магазинной химии. Получается обалденная вкуснятина: темный, ароматный, с пряной ноткой корицы и приятной кислинкой — идеально подходит для окрошки и просто для утоления жажды.

Для приготовления вам понадобится: 6 литров воды, 1 стакан сахара, 3 буханки ржаного хлеба, 20 г дрожжей (свежих), 1 чайная ложка корицы, горсть изюма. Хлеб нарежьте кубиками, подсушите в духовке до темной корочки. Залейте сухари кипятком (3 литра), настаивайте 3–4 часа. Процедите, добавьте оставшуюся воду (3 литра), сахар, дрожжи, предварительно разведенные в теплой воде, и корицу. Перемешайте, разлейте в бутылки, добавьте в каждую по 2–3 изюминки. Оставьте при комнатной температуре на 8–10 часов, затем уберите в холодильник на 2–3 дня. Чем дольше стоит, тем насыщеннее вкус. Подавайте охлажденным. Магазинный квас отдыхает — этот настоящий, живой и очень вкусный!

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот ржаной квас с корицей. Даже те, кто раньше покупал квас в магазине, теперь варят только дома. Кстати, вместо корицы можно добавить мяту или имбирь — получится освежающий вариант. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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