Когда надоели макароны, готовлю лазанью по-ленивому — всё в одной сковороде и быстро. Получается сочное и по-настоящему шикарное блюдо

Когда надоели макароны, готовлю лазанью по-ленивому — всё в одной сковороде и быстро. Получается сочное и по-настоящему шикарное блюдо

Ленивая лазанья — отличный способ разнообразить привычное меню без лишних хлопот. Всё готовится в одной сковороде, а по вкусу получается почти как классическая версия.

Соус пропитывает листы, фарш остаётся сочным, а сверху тянется расплавленный сыр. В результате выходит сытное, ароматное блюдо, которое выглядит и на вкус как полноценный ужин.

Ингредиенты: фарш — 400 г, листы для лазаньи (без варки) — 200 г, соус болоньезе (или тёртые томаты со специями) — 400 г, лук — 1 шт, сыр моцарелла — 100 г, сливки 10% — 200 мл, вода — 150 мл, соль и перец — по вкусу, базилик — по желанию.

Лук нарезают и обжаривают на растительном масле до золотистого цвета, затем добавляют фарш и готовят до румяности. Вливают соус, сливки и воду, перемешивают до однородности.

Листы для лазаньи вставляют в соус под углом, слегка утапливая, накрывают крышкой и готовят на слабом огне около 20 минут.

Затем добавляют тёртый сыр и доводят до готовности ещё 5 минут под крышкой или отправляют ненадолго в духовку, чтобы сыр расплавился и подрумянился.

