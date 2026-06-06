Эта лапша — мое секретное оружие, когда лень готовить, но хочется вкусно

Эта лапша — мое секретное оружие, когда лень готовить, но хочется вкусно

Обычно я противник быстрых ужинов, но эту лапшу готовлю, когда времени в обрез. Результат всегда лучше, чем любая доставка.

Ингредиенты

Яичная лапша — 200 г, ветчина — 150 г, яйца — 2 шт., сладкий перец — 1 шт., перец чили — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, зеленый лук — 3–4 пера, соевый соус — 2 ст. л., рыбный соус — 1 ст. л., белое вино — 2 ст. л., кунжутное масло — 1 ст. л., растительное масло — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала отвариваю лапшу ровно 3 минуты, промываю ледяной водой и сбрызгиваю кунжутным маслом — так она не слипнется и не превратится в кашу. Нарезаю ветчину, перцы и лук соломкой, а чеснок просто мелко рублю.

В раскаленный вок вливаю масло и вбрасываю лук с чесноком и перцами — жарю, помешивая, 3 минуты, пока кухня не наполнится ароматом.

Добавляю ветчину и лапшу, еще 3 минуты огня, затем вливаю соевый, рыбный соусы и вино. Важно вовремя влить взбитые яйца и энергично мешать, пока они не схватятся и не обволокут каждую ниточку лапши.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я всегда боялся, что лапша слипнется в комок, но здесь все работает как часы: яйцо и соус создают идеальную обволакивающую текстуру. Ветчина дает приятную соленость, а на сильном огне лапша получается с легким дымком.