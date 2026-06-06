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06 июня 2026 в 15:03

Я объявил войну обычным макаронам — и выиграл ее этим соусом

Фото: D-NEWS.ru
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Свежие помидоры, чеснок, оливковое масло, базилик. Все. Никакой химии, никаких загустителей.

Что понадобится

800 г свежих помидоров (или 2 банки консервированных в собственном соку), 3 зубчика чеснока, 4 ст. л. оливкового масла, пучок свежего базилика, соль, черный перец, щепотка сахара (по желанию).

Как я готовлю

Помидоры надрезаю крест-накрест, опускаю в кипяток на 1 минуту, затем в ледяную воду. Снимаю кожуру, удаляю жесткую сердцевину. Измельчаю блендером до однородной массы.

Чеснок мелко рублю. В глубокой сковороде разогреваю оливковое масло, обжариваю чеснок 1–2 минуты до золотистого цвета.

Добавляю томатное пюре, солю, перчу, добавляю щепотку сахара, если помидоры кислые. Убавляю огонь и варю 10–15 минут, периодически помешивая, до загустения.

Базилик рву руками (не режу ножом), добавляю в соус в самом конце. Перемешиваю, снимаю с огня.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я думал, что без мяса соус будет пресным. А оказалось — наоборот. Помидоры, чеснок и базилик создают идеальный баланс. Я добавил немного сушеного орегано — стало еще ароматнее. Советую не переваривать чеснок, иначе он станет горьким. Соус можно хранить в холодильнике до 5 дней. Подавал со спагетти и тертым пармезаном. Гости просили добавки и рецепт.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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