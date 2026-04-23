Три ингредиента в лаваш — и через 5 минут на столе рулет: такой простой и вкусный, что его хочется готовить постоянно

Иногда совсем нет времени готовить, а хочется чего-то вкусного и небанального — в такие моменты меня выручает этот рулет. Делается буквально за 5 минут, а получается сочным, свежим и с легкой пикантной ноткой.

Секрет в простом, но очень удачном сочетании. Все это пропитывается и дает насыщенный, сбалансированный вкус без лишних усилий.

Для приготовления понадобится: лаваш тонкий — 1 шт., крабовые палочки — 200 г, огурец свежий — 1 шт. (около 150 г), морковь по-корейски — 150 г, майонез — 2–3 ст. л., укроп — по желанию.

Лаваш разложите и смажьте тонким слоем майонеза. Крабовые палочки натрите или разберите на волокна, огурец нарежьте тонкой соломкой.

Равномерно распределите начинку по всей поверхности, добавьте морковь и немного укропа, затем сверните плотным рулетом. Дайте полежать 5–10 минут, чтобы пропитался, и нарежьте на кусочки.

Получается просто, быстро и очень вкусно — съедается моментально.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
