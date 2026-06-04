Рву лаваш на кусочки и готовлю ленивый пирог грибной — на подготовку 15 минут, получается ароматная вкуснота с тягучей начинкой

Рву лаваш на кусочки и готовлю ленивый пирог грибной — на подготовку 15 минут, получается ароматная вкуснота с тягучей начинкой

Когда хочется чего-то сытного и домашнего, но совсем нет времени возиться с тестом, выручает этот ленивый грибной пирог. Основа из тонкого лаваша делает блюдо легким в приготовлении, а начинка получается нежной, сочной и очень ароматной.

Особенно удачным получается сочетание творога, грибов и расплавленного сыра. Во время запекания лаваш слегка подрумянивается, начинка становится воздушной, а сверху появляется аппетитная золотистая корочка. Такой пирог одинаково хорош и на завтрак, и на ужин.

Для приготовления вам понадобится: лаваш тонкий — 70 г, творог — 200 г, яйца — 2 шт., шампиньоны — 150 г, сыр твердый — 50 г, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу.

Шампиньоны нарежьте пластинками и обжарьте на сухой сковороде до испарения жидкости и легкого золотистого оттенка. Творог разомните вилкой, добавьте яйца, соль и перец, тщательно перемешайте до однородности.

Соедините творожную массу с остывшими грибами. Лаваш порвите на небольшие кусочки и выложите в смазанную маслом форму для запекания. Сверху равномерно распределите творожно-грибную начинку. Посыпьте натертым сыром и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20–25 минут. Выпекайте до золотистой корочки и расплавленного сыра.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила этот пирог. Больше всего понравилось, что обычный лаваш после запекания становится похож на тонкое слоеное тесто. А если добавить в начинку немного укропа или зеленого лука, блюдо получится еще ароматнее и интереснее.