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23 июня 2026 в 10:15

Оливье ушел на второй план: делаю салат с курицей, жареными грибами и корейской морковью — удачное сочетание простых продуктов

Фото: D-NEWS.ru
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Иногда для вкусного салата не нужны дорогие ингредиенты и сложные сочетания. Достаточно взять курицу, шампиньоны, корейскую морковь и свежий огурец. Жареные грибы добавляют насыщенный вкус, морковь — легкую пикантность, а огурец делает салат более свежим и сочным.

Получается удачное сочетание простых продуктов, которое давно стало одним из моих любимых.

Для приготовления вам понадобится: куриное филе — 250 г, шампиньоны — 150 г, корейская морковь — 75 г, репчатый лук — 100 г, свежий огурец — 75 г, укроп и петрушка — 15 г, майонез — 100 г, растительное масло — 1 ст. л., соль — по вкусу.

Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности и полностью остудите. Шампиньоны нарежьте пластинками, а лук — четвертькольцами. На сковороде разогрейте масло и обжарьте грибы вместе с луком до золотистого цвета. Затем переложите на тарелку и дайте остыть.

Огурец нарежьте тонкой соломкой. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Зелень мелко порубите.

На сервировочное блюдо выложите слой жареных грибов с луком и нанесите тонкую майонезную сеточку. Затем распределите курицу и снова добавьте немного майонеза. Следующим слоем выложите корейскую морковь, сверху — огурец. Покройте легкой майонезной сеточкой и щедро посыпьте измельченной зеленью.

Перед подачей уберите салат в холодильник на 20–30 минут, чтобы все ингредиенты хорошо пропитались и объединились во вкусе.

Личный опыт

Мне нравится, что в этом салате нет ничего экзотического, но вкус получается совсем не банальным. Жареные шампиньоны и корейская морковь отлично дополняют друг друга, а свежий огурец добавляет сочности.

Проверено редакцией
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шампиньоны
корейская морковь
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майонез
ингредиенты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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