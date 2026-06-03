Кабачковый рулет для тех, кому нельзя жареное и жирное: без масла — легкий корж и нежная начинка

Кабачковый рулет для тех, кому нельзя жареное и жирное: без масла — легкий корж и нежная начинка

Рулет из кабачков — это настоящая находка для тех, кто следит за фигурой, придерживается диеты или просто не любит тяжелую жареную пищу.

Для приготовления понадобится: 2 средних кабачка, 100 г твердого сыра, 2 яйца (для коржа), 2 столовые ложки муки, соль, перец. Для начинки: 3 вареных яйца, 2 плавленых сырка, 2 зубчика чеснока, помидор, 2 столовые ложки сметаны.

Рецепт: кабачки натрите на крупной терке, посолите, оставьте на 15 минут, затем отожмите лишнюю жидкость. Добавьте тертый твердый сыр, муку, яйца, соль и перец, перемешайте. Противень застелите пергаментом, выложите кабачковую массу тонким слоем. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Для начинки смешайте тертые вареные яйца, тертые плавленые сырки, выдавленный чеснок, мелко нарезанный помидор и сметану. Корж смажьте начинкой, сверните рулет. Уберите в холодильник на 1 час, затем нарежьте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить рулетики из кабачков. Впечатлило, что здоровая еда может быть вкусной, сытной и красивой. Совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в начинку немного мелко рубленной зелени.

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