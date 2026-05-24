Кабачки по-французски — заменят и мясо, и гарнир на ужин: просто режу и запекаю, а такая вкуснота

Кабачки по-французски — это блюдо, которое заменяет мясо и гарнир одновременно, идеально для постного ужина или легкого обеда. Фишка в том, что кабачки не тушатся, как обычно, а запекаются до хрустящей корочки.

Ингредиенты: 2–3 кабачка, 150 г твердого сыра, 3–4 зубчика чеснока, 2 помидора, зелень, 0,5 ч. л. крахмала, майонез, соль по вкусу.

Способ приготовления: кабачки нарежьте вдоль на тонкие пластины толщиной примерно 0,5–0,7 см. Посолите и оставьте на 10 минут, чтобы вышла влага. Промокните кабачки бумажными полотенцами. Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите пластины кабачков на противень и отправьте в духовку на 7–10 минут до легкого румянца.

Для начинки смешайте майонез с давленным чесноком, тертым сыром, рубленной зеленью и мелко нарезанным кубиком помидором. Если масса кажется жидкой, добавьте крахмал. Выложите начинку на кабачки и запекайте еще 7–10 минут до расплавления сыра и золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить кабачки по-французски и дала совет: чтобы кабачки при первом запекании не давали воду, ставить их нужно в хорошо разогретую духовку и на самый верхний уровень.

