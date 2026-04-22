Творожная запеканка как мусс. Без манки и муки — нежная, высокая и не оседает. Этот рецепт точно поселится у вас

С первого раза не поверила, что без манки можно получить такую воздушную текстуру — теперь пеку только так, и каждый раз спрашивают, как она получается такой легкой. Долго искала вариант запеканки, который не будет плотным и «тяжелым», и вот он — идеальный.

Кукурузный крахмал почти полностью состоит из углеводов и содержит лишь следовые количества витаминов группы B (например, B1 и B3) и минералов вроде калия и магния, поэтому его ценность больше в лёгкой усвояемости и энергии, чем в витаминах.

Ингредиенты

Творог — 540 г (3 пачки по 180 г), яйца — 2 шт, кукурузный крахмал — 40–50 г, сахар — 100 г или любой подсластитель, ванилин, разрыхлитель — 1/2 ч. л., изюм — горсть.

Приготовление

Творог берите мягкий и нежный, тогда структура будет особенно воздушной. Соединяем все ингредиенты и тщательно перемешиваем до однородности блендером.

В самом конце вмешиваем изюм, перекладываем массу в силиконовую форму и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40–50 минут.

Получается высокая, пышная и очень нежная запеканка за счет крахмала, которая не оседает и буквально тает во рту.

Ольга Шмырева
