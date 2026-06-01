Подсели на минтай по этому рецепту! Обалденная рыбка под сочной копченой шапочкой

Подсели на минтай по этому рецепту! Обалденная рыбка под сочной копченой шапочкой

Раньше минтай дома воспринимали как обычную рыбу, пока не попробовали этот рецепт. Стоило добавить к заливке копченый колбасный сыр, и вкус сразу стал совершенно другим: насыщенным и будто из хорошего кафе.

Теперь такую рыбку просят готовить снова и снова, потому что под нежной сырной шапочкой минтай получается невероятно сочным.

Ингредиенты

Филе минтая — 600 г, лук — 1 шт., морковь — 2 шт., растительное масло — 3–4 ст. ложки, соль, черный перец и сухой чеснок — по вкусу.

Для заливки

Яйца — 2 шт., сметана — 3 ст. ложки, копченый колбасный сыр — 120 г.

Приготовление

Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке. На сковороде разогреть масло и сначала обжарить лук до мягкости, затем добавить морковь и готовить еще несколько минут, пока овощи не станут нежными и ароматными.

Филе минтая промыть, обсушить и посыпать солью, перцем и сухим чесноком. Выложить рыбу в форму для запекания, сверху распределить овощную поджарку.

Для заливки яйца слегка взбить со сметаной, затем добавить натертый копченый колбасный сыр. Получается густая ароматная масса с легким копченым вкусом. Этой смесью полностью покрыть рыбу.

Запекать при 180 градусах около 30 минут, пока сверху не появится аппетитная золотистая корочка.

Ранее мы делились рецептом весенне-летнего винегрета. Ну просто умопомрачительно вкусно.