Подсели на минтай по этому рецепту! Обалденная рыбка под сочной копченой шапочкой

Раньше минтай дома воспринимали как обычную рыбу, пока не попробовали этот рецепт. Стоило добавить к заливке копченый колбасный сыр, и вкус сразу стал совершенно другим: насыщенным и будто из хорошего кафе.
Теперь такую рыбку просят готовить снова и снова, потому что под нежной сырной шапочкой минтай получается невероятно сочным.
Ингредиенты
Филе минтая — 600 г, лук — 1 шт., морковь — 2 шт., растительное масло — 3–4 ст. ложки, соль, черный перец и сухой чеснок — по вкусу.
Для заливки
Яйца — 2 шт., сметана — 3 ст. ложки, копченый колбасный сыр — 120 г.
Приготовление
Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке. На сковороде разогреть масло и сначала обжарить лук до мягкости, затем добавить морковь и готовить еще несколько минут, пока овощи не станут нежными и ароматными.
Филе минтая промыть, обсушить и посыпать солью, перцем и сухим чесноком. Выложить рыбу в форму для запекания, сверху распределить овощную поджарку.
Для заливки яйца слегка взбить со сметаной, затем добавить натертый копченый колбасный сыр. Получается густая ароматная масса с легким копченым вкусом. Этой смесью полностью покрыть рыбу.
Запекать при 180 градусах около 30 минут, пока сверху не появится аппетитная золотистая корочка.
