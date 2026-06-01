ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 09:20

Подсели на минтай по этому рецепту! Обалденная рыбка под сочной копченой шапочкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Раньше минтай дома воспринимали как обычную рыбу, пока не попробовали этот рецепт. Стоило добавить к заливке копченый колбасный сыр, и вкус сразу стал совершенно другим: насыщенным и будто из хорошего кафе.

Теперь такую рыбку просят готовить снова и снова, потому что под нежной сырной шапочкой минтай получается невероятно сочным.

Ингредиенты

Филе минтая — 600 г, лук — 1 шт., морковь — 2 шт., растительное масло — 3–4 ст. ложки, соль, черный перец и сухой чеснок — по вкусу.

Для заливки

Яйца — 2 шт., сметана — 3 ст. ложки, копченый колбасный сыр — 120 г.

Приготовление

Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке. На сковороде разогреть масло и сначала обжарить лук до мягкости, затем добавить морковь и готовить еще несколько минут, пока овощи не станут нежными и ароматными.

Филе минтая промыть, обсушить и посыпать солью, перцем и сухим чесноком. Выложить рыбу в форму для запекания, сверху распределить овощную поджарку.

Для заливки яйца слегка взбить со сметаной, затем добавить натертый копченый колбасный сыр. Получается густая ароматная масса с легким копченым вкусом. Этой смесью полностью покрыть рыбу.

Запекать при 180 градусах около 30 минут, пока сверху не появится аппетитная золотистая корочка.

Ранее мы делились рецептом весенне-летнего винегрета. Ну просто умопомрачительно вкусно.

Проверено редакцией
Читайте также
Делаю не мясо, а минтай по-французски: никакой жирной свинины и майонеза — выходит шикарно. Только картошку нужно натереть
Общество
Делаю не мясо, а минтай по-французски: никакой жирной свинины и майонеза — выходит шикарно. Только картошку нужно натереть
Минтай больше не жарю — готовлю по-венгерски с паприкой: сочно, ароматно и очень вкусно
Общество
Минтай больше не жарю — готовлю по-венгерски с паприкой: сочно, ароматно и очень вкусно
Худшее, что может случиться с вашим завтраком — если закончились эти сырные лепешки
Общество
Худшее, что может случиться с вашим завтраком — если закончились эти сырные лепешки
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Нежная рыбка: солим скумбрию сами — простой рецепт на 1 штуку и 1 ложку соли
Общество
Нежная рыбка: солим скумбрию сами — простой рецепт на 1 штуку и 1 ложку соли
минтай
сыр
простой рецепт
запеканки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.