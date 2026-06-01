Худшее, что может случиться с вашим завтраком — если закончились эти сырные лепешки

Замесил тесто на кефире, а в холодильнике завалялся сулугуни. Получились лепешки, которые затмили любой пирог.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 400 г, кефир — 200 мл, дрожжи сухие — 7 г, соль — 1 ч. л., сахар — 1 ст. л., растительное масло — 3 ст. л., сыр сулугуни — 300 г, сливочное масло — 50 г.

Как готовлю

Сначала развел дрожжи в теплой воде с сахаром, подождал 10 минут, пока появится пенная шапка. Потом смешал муку с кефиром, добавил дрожжи, соль и масло, вымесил тесто — оно получилось мягким и эластичным. Оставил на час в тепле, оно увеличилось вдвое. Самое сложное — это раскатать шарики с сыром внутри, чтобы начинка не вылезла: я просто защипнул края как у чебурека и аккуратно прошелся скалкой. Жарил на сухой сковороде без масла по 4 минуты с каждой стороны — они надулись и стали румяными. Готовые лепешки смазал сливочным маслом и сложил стопкой, чтобы они остались мягкими.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Зачем вам духовка, если есть сковорода и этот рецепт? Дрожжи сработали идеально за 10 минут, тесто было эластичным, не липло к рукам. В готовом виде они пышные, с хрустящей корочкой и тягучей начинкой.