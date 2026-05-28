Нежная рыбка: солим скумбрию сами — простой рецепт на 1 штуку и 1 ложку соли

Фото: D-NEWS.ru
Оказывается, вкусную слабосоленую скумбрию легко приготовить дома без сложных маринадов и лишней возни. Всего одна рыбка, простейший рассол и сутки в холодильнике — и получается нежная, ароматная скумбрия, которая буквально тает на хлебе или с горячей картошкой.

Особенно нравится, что домашний посол можно подстроить под себя. Кто-то любит более пряную рыбу — тогда добавляют кориандр и душистый перец. А кто-то делает максимально классический вариант с лавровым листом и черным перцем. Но главное здесь — правильная пропорция соли: на одну скумбрию хватает всего одной ложки с хорошей горкой.

Для приготовления понадобится: скумбрия свежемороженая — 1 шт., вода — 500 мл, соль — 1 ст. л. с большой горкой, сахар — 1 ст. л. без горки, кориандр — 1/2 ч. л., черный перец горошком — 4 шт., лавровый лист — 1 шт., душистый перец — по желанию.

Скумбрию разморозьте, удалите голову и внутренности, хорошо промойте и нарежьте крупными кусочками.

Переложите рыбу в банку или контейнер. Для рассола смешайте соль, сахар, кориандр, перец и лавровый лист.

Залейте специи небольшим количеством кипятка и размешайте до растворения соли и сахара. Затем добавьте холодную воду. Полностью остудите рассол и залейте им рыбу.

Оставьте скумбрию при комнатной температуре примерно на 2 часа, затем уберите в холодильник на 20–22 часа.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева уже солила такую скумбрию дома и удивилась, насколько нежной и вкусной получается рыба без магазинных добавок. Рассол делает ее плотной и вкусной. Особенно вкусно подавать такую скумбрию с бородинским хлебом и маринованным луком.

Проверено редакцией
Как выбрать робота для мытья окон: 6 критериев, чтобы не ошибиться
