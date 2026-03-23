Кран брызгает и хулиганит: виноват аэратор, и вот что с ним надо сделать

Как часто надо чистить аэратор и как правильно его менять — дельные советы

Аэратор — это крошечная сеточка на кончике крана, которая делает струю мягкой, экономит воду и гасит брызги. Стоит копейки, но без него кран превращается в разбрызгиватель для огорода. Главные враги аэратора — известковый налет, ржавчина из труб и механические частицы. Когда сетка забивается, напор падает, струя идет в стороны — это сигнал к действию.

Разобраться просто: вот что делать в зависимости от ситуации.

Как часто надо чистить аэратор: раз в 3–6 месяцев в городе с жесткой водой, раз в год — если вода мягкая. Профилактика занимает 5 минут и продлевает жизнь детали.

Чистка: открутите аэратор рукой или плоскогубцами (через ткань, чтобы не поцарапать), разберите на части, промойте под струей, положите в раствор лимонной кислоты (1 ч. л. на стакан воды) на 30 минут — и налет уйдет сам.

Когда менять, а не чистить: сетка порвана, резиновая прокладка потрескалась или корпус треснул — чистка уже не поможет.

Как часто надо менять аэратор: раз в 2–3 года, даже если внешне выглядит нормально. Резина стареет, сетка деформируется — это неизбежно.

Замена своими руками: открутите старый аэратор, запомните или сфотографируйте резьбу (бывает наружная и внутренняя), купите точно такой же в хозмаге (стоит 50–150 рублей), вставьте новую прокладку, закрутите от руки — не перетягивайте, чтобы не сорвать резьбу.

Аэратор — расходник, и относиться к нему стоит именно так: знать, как часто надо чистить аэратор, делать это регулярно и без сожаления менять при первых признаках износа. Две минуты работы и деталь за 100 рублей — и кран снова работает как часы без вызова сантехника.

