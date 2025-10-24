Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 16:30

Как прочистить сифон под раковиной без вызова сантехника?

Как прочистить сифон под раковиной без вызова сантехника? Как прочистить сифон под раковиной без вызова сантехника? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Забитый сифон — одна из самых частых бытовых проблем, но с ней легко справиться самостоятельно. Чтобы прочистить сифон под раковиной без вызова сантехника, его нужно аккуратно разобрать и промыть. Полная инструкция, как это сделать быстро и безопасно, ждет вас ниже.

Что такое сифон

Сифон — это изогнутая трубка под раковиной, которая выполняет роль водяного затвора, не пропуская неприятные запахи из канализации. Чаще всего он имеет форму бутылки или колбы. Ключевой повод каждого второго засора — скопление жировых масс, остатков еды, мыльного налета и мелкого мусора. Именно они изо дня в день копятся и превращаются в пробку, которая мешает нормальному стоку воды.

Почему он засоряется

Чаще всего засоряется бутылочный сифон — он популярен на кухне и в ванной. Причина — жир, смешанный с частицами еды или волосами. Чтобы прочистить его, подготовьте: ведро или таз, перчатки, старую тряпку, щетку и, при желании, соду с уксусом для дополнительной дезинфекции.

Пошаговая инструкция по чистке сифона

Начните с подготовки.

  1. Подставьте емкость под сифон, чтобы собрать остатки воды. Закройте слив в раковине пробкой, чтобы избежать попадания мусора обратно. Наденьте перчатки — внутри будет грязно.

  2. Аккуратно открутите гайки, соединяющие сифон с трубой и раковиной. Если гайки прикипели, слегка подтяните их ключом, но не перетягивайте, чтобы не повредить резьбу.

  3. Достаньте сифон и вылейте содержимое в ведро. Очистите внутреннюю поверхность вручную, удалив жир и мусор. Промойте все детали под сильной струей горячей воды. Щеткой пройдитесь по труднодоступным местам. Можно пролить внутрь смесь соды и уксуса — она разъест остатки жира и устранит запахи.

  4. После промывки соберите сифон в обратном порядке, убедитесь, что прокладки на месте, и затяните гайки вручную, слегка подтянув ключом.

  5. Теперь включите воду и проверьте, нет ли протечек. Если все сухо, вы успешно справились с задачей.

Промывка сифона под раковиной своими руками — краткий совет для хозяек Промывка сифона под раковиной своими руками — краткий совет для хозяек Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Итак, для успешной прочистки сифона своими руками нужно: подготовить место, аккуратно разобрать конструкцию, тщательно очистить все детали от грязи и правильно собрать, проверив на герметичность. Общий краткий совет тем, кто ищет ответ на вопрос, как прочистить сифон под раковиной без вызова сантехника: действуйте поэтапно и не пренебрегайте профилактикой. Установите на слив защитную сеточку и раз в неделю промывайте трубы горячей водой, чтобы надолго забыть о засорах.

