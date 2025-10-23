Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 08:30

Новый смеситель для кухни: что проверить перед установкой

Новый смеситель для кухни: что проверить перед установкой Новый смеситель для кухни: что проверить перед установкой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Замена смесителя на кухне может понадобиться по разным причинам: износ уплотнителей, трещины в корпусе или выход из строя внутреннего картриджа. Некоторые поломки легко устранить, но если треснул корпус или сломался картридж без возможности ремонта, лучше заменить кран полностью.

Почему ломаются смесители

Чаще всего кухонные краны выходят из строя из-за износа резиновых прокладок и уплотнителей — это приводит к постоянным подтеканиям. Засорение аэратора известковым налетом снижает напор воды и ухудшает качество струи. В однорычажных моделях часто ломается керамический картридж, что вызывает заедание ручки или неконтролируемую подачу воды. Механические повреждения требуют полной замены крана, поскольку такой дефект устранить невозможно.

Как выбрать надежный смеситель

При выборе обращайте внимание на материал корпуса: латунь считается наиболее прочной и устойчивой к коррозии. Модели из нержавеющей стали тоже долговечны и экологичны, но стоят дороже. Избегайте смесителей из силумина — они недолговечны и подходят только для редкого использования. Обратите внимание на наличие качественного аэратора, который поможет экономить до 50% воды.

Замена смесителя на кухне: что проверить перед установкой? Замена смесителя на кухне: что проверить перед установкой? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что проверить перед установкой

Перед началом работы убедитесь, что в комплекте есть все необходимые детали: крепежные гайки, резиновые прокладки, гибкие подводки и шпильки. Проверьте смеситель на отсутствие внешних дефектов, трещин и сколов на корпусе. Попробуйте подвигать рычаг или вентили — они должны перемещаться плавно, без заеданий и посторонних звуков. Осмотрите резьбовые соединения и убедитесь, что они не повреждены. Проверьте длину гибких подводок — они должны свободно доставать до водопроводных труб.

Пошаговая установка своими руками

Перекройте подачу горячей и холодной воды на кухне перед началом работ. Вкрутите резьбовые шпильки в корпус смесителя и подсоедините к нему гибкие подводки, предварительно намотав на резьбу ФУМ-ленту для герметичности. Установите смеситель в отверстие мойки, снизу наденьте прокладку и зафиксируйте конструкцию гайками, плотно затянув их. Подключите подводки к водопроводным трубам, обмотав резьбу уплотнительной лентой. Откройте воду и проверьте все соединения на наличие протечек — сначала пустите холодную воду, затем горячую.

Замена смесителя на кухне — процесс несложный, если заранее проверить комплектацию и качество крана. Правильная установка и своевременный уход помогут избежать протечек и продлят работу сантехники на долгие годы.

Ранее мы рассказывали, как своими руками установить межкомнатную дверь.

советы
быт
хозяин
сантехника
кухня
своими руками
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Одно российское ведомство подверглось мощной DDoS-атаке
Россиянам рассказали, в каких случаях выплату пенсии могут приостановить
Российский баскетболист установил рекорд в НБА
Производитель популярной туалетной бумаги сменил владельца в России
Россиянам рассказали, сколько денег можно вернуть при строительстве дома
Идеальный кетозавтрак: сырники на кокосовой муке
В России предложили налоговую революцию для ПВЗ
В Пензенской области отменили план «Ковер»
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае
Семьям погибших и пострадавших при взрыве в Копейске пообещали помочь
Новый смеситель для кухни: что проверить перед установкой
«Через три-четыре года»: во Франции призвали готовиться к конфликту с РФ
Число отравившихся в Улан-Удэ приблизилось к 160
«Чтобы никто не лез»: Мадуро раскрыл гарантию неприступности Венесуэлы
Чудо корейской кухни! Самый вкусный салат из обычной морковки
Российского чиновника обвинили в хищении десятков миллионов рублей
В Копейске выросло число жертв взрыва на заводе
В США заявили о готовности к диалогу с Россией несмотря на отмену саммита
В Госдуме назвали Трампу альтернативу Будапешту для встречи с Путиным
Новая тактика «охоты» и просчет в Запорожье: новости СВО к утру 23 октября
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.