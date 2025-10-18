Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 08:58

В Госдуме объяснили, чем чревата несвоевременная замена счетчиков

Депутат Колунов: несвоевременная замена счетчиков грозит переплатой за ЖКХ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Несвоевременная замена счетчиков на воду грозит переплатой за коммунальные услуги, заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, приборы учета холодной воды проверяются раз в шесть лет, горячей — раз в четыре года, передает РИА Новости.

Плата за фактическое потребление выгоднее, чем плата по нормативу с коэффициентом. Собственники с приборами учета платят за фактическое потребление ресурсов, а без них — по нормативу, который умножается на количество приписанных в квартире жильцов. Очень часто получившееся значение многократно превышает реальное потребление, — поделился Колунов.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что перед началом отопительного сезона нужно почистить батареи от пыли и осмотреть, чтобы выявить возможную ржавчину. По его словам, если есть сомнения, лучше вызвать специалиста от управляющей компании, чтобы он оценил степень износа и принял при необходимости решение о локальном ремонте или замене радиатора. Он уточнил, что любые ржавчины и потеки могут привести к серьезным проблемам.

Россия
Госдума
ЖКХ
счетчики
переплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп оценил идею о строительстве тоннеля между Россией и Аляской
Главу объединения частных детективов арестовали за госизмену
В Финляндии рассказали о разгульных вечеринках Стубба
В Британии дали неутешительный прогноз для остатков ВСУ в Донбассе
Журналисты снова высмеяли гардероб Зеленского
Умер отказавшийся от американского паспорта обладатель Нобелевской премии
В Госдуме заявили об эпидемии вейпов в России
«Впечатляюще»: отец Илона Маска сравнил Москву, Вашингтон и Лондон
Европа обновила рекорд по потреблению газа
Раскрыта судьба пострадавшей на Камчатке туристки
В Госдуме объяснили, чем чревата несвоевременная замена счетчиков
«Вашингтон» с Овечкиным разгромил «Миннесоту» в матче чемпионата НХЛ
Суд продлил арест пошутившему об инвалиде комику Останину
Стало известно о росте числа DDoS-атак в одной сфере
Как выбрать велотренажер для дома: гид по видам и функциям
Зеленский нашел странное место для пресс-конференции в США
Три человека погибли в результате взрыва на заводе «Авангард»
«Это ошибка с самого начала»: отец Маска выступил за ликвидацию Евросоюза
В США Ford отзывает около 625 тыс. авто из-за технических неисправностей
Едим и худеем! 10 простых и полезных рецептов завтраков на каждый день
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.