В Госдуме объяснили, чем чревата несвоевременная замена счетчиков

Несвоевременная замена счетчиков на воду грозит переплатой за коммунальные услуги, заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, приборы учета холодной воды проверяются раз в шесть лет, горячей — раз в четыре года, передает РИА Новости.

Плата за фактическое потребление выгоднее, чем плата по нормативу с коэффициентом. Собственники с приборами учета платят за фактическое потребление ресурсов, а без них — по нормативу, который умножается на количество приписанных в квартире жильцов. Очень часто получившееся значение многократно превышает реальное потребление, — поделился Колунов.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что перед началом отопительного сезона нужно почистить батареи от пыли и осмотреть, чтобы выявить возможную ржавчину. По его словам, если есть сомнения, лучше вызвать специалиста от управляющей компании, чтобы он оценил степень износа и принял при необходимости решение о локальном ремонте или замене радиатора. Он уточнил, что любые ржавчины и потеки могут привести к серьезным проблемам.