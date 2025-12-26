Охота на арторудия и точные удары по ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 декабря

Российский ударный дрон-камикадзе на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» оснащен превосходной оптикой и лазерным прицеливанием, что позволяет ему наносить точные удары по технике ВСУ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 26 декабря?

Военэксперт раскрыл секрет успеха дрона «Князь Вандал Новгородский»

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец назвал данный БПЛА триумфом российской инженерной мысли.

«Это высокоточное оружие, работающее по тылам противника и разрушающее его логистику. Дрон-камикадзе оснащен превосходной оптикой („электронными глазами“) и лазерным прицеливанием. Именно „Князь Вандал“ стал героем исторического события: впервые беспилотник сбил боевой вертолет ВСУ, уничтожив одного из лучших украинских пилотов», — сказал Баранец.

Бригада ВСУ дезертировала почти целиком

По информации российских силовых структур, 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ практически полностью дезертировала, передает ТАСС. Источник добавил, что ВСУ продолжают плодить «нежизнеспособные организмы».

«Некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ», — сказано в сообщении.

По мнению источника, многие украинские соединения не оправдывают ожиданий своего руководства. Подчеркивается, что ситуация с дезертирством свидетельствует о серьезных проблемах в рядах противника.

Стали известны подробности самоубийственной высадки ВСУ в Красноармейске

Ноябрьская попытка Вооруженных сил Украины высадить спецназ в Красноармейске в Донецкой Народной Республике была самоубийством, заявил беженец Евгений. По его словам, которые приводит РИА Новости, 11 человек не смогли бы ничего противопоставить силе российских войск, которые окружили город.

«По новостям узнали, что [ВСУ] пытались деблокировать город 11-ю людьми. Ну, это самоубийство. Мы были в шоке, зачем такое вообще делать», — рассказал Евгений.

Он в подробностях рассказал, как сам помнит тот день: сначала раздался звук вертолетных лопастей, а через несколько мгновений стрельба, в том числе пулеметная. Спустя несколько минут выстрелы утихли, как и рокот вертолетов. Поначалу, отметил беженец, люди даже не поняли, что произошло, и лишь наутро узнали о попытке украинского спецназа высадиться в городе. Евгений подчеркнул, что это был абсолютно бессмысленный и обреченный на провал маневр.

«Ахмат» охотится на арторудия бригады ВСУ

Операторы БПЛА спецназа «Ахмат», работающие на Харьковском направлении в составе группировки «Север», активно уничтожают артиллерию и бронетехнику 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, сообщил РИА Новости командир группы БПЛА батальона «Ваха» спецназа с позывным Узбек.

«Наши ребята выявили капонир и совместно со смежными подразделениями вылетели (дронами-камикадзе. — NEWS.ru) отработать. Двойками полетели. Уничтожили в итоге две самоходки. Между первыми волнами атак дронов артиллерию также подключаем, чтобы она накидывала, чтобы не успели они (ВСУ — NEWS.ru) угнать, отогнать или заново замаскировать. Очень эффективно в связке, если грамотно все рассчитать», — рассказал Узбек.

