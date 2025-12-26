Сбил боевой вертолет ВСУ: чудо-дрон ВС РФ стал кошмаром для Украины

Российские оптоволоконные дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили технику ВСУ на сумму, эквивалентную стоимости двух современных армий Германии. Об этом заявили в научно-производственном центре «Ушкуйник». По словам опрошенных NEWS.ru экспертов, БПЛА на оптоволокне оказались настоящим прорывом, показавшим полную беспомощность украинской армии перед ними. Чем уникален «Вандал» и почему ВСУ не способны дать ему отпор — в материале NEWS.ru.
Что сказали в «Ушкуйнике»
Генеральный директор «Ушкуйника» Алексей Чадаев заявил, что применение FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» (КВН) помогло ВС РФ лишить украинскую армию какой-либо способности к механизированным наступлениям. По его словам, после вторжения в Курскую область ВСУ не смогли реализовать ни одной подобной атаки. Хотя такие попытки предпринимались, в том числе под конец 2025 года в районе Купянска Харьковской области.
«Многие сейчас считают в миллиардах долларов, сколько вражеской техники было уничтожено при помощи КВН. По разным оценкам, этот показатель составляет в пересчете на деньги порядка двух нынешних армий Германии», — подчеркнул Чадаев.
Он отметил, что «Вандал» стал основным оптоволоконным дроном на вооружении ВС РФ и самым широкоприменяемым в своей нише. За 1,5 года «Ушкуйник» нарастил производство таких БПЛА на два порядка, сохранив при этом их результативность.
Что умеет «Князь Вандал Новгородский»
КВН представляет собой беспилотник, выполненный по схеме FPV — First Person View («вид от первого лица»), когда управление осуществляет оператор, наблюдающий за полетом через сигнал с закрепленной на БПЛА видеокамеры. Однако у «Вандала» есть принципиальное отличие от других FPV-дронов: вместо радиосигнала в управлении задействован тонкий оптоволоконный кабель.
Катушка с проводом длиной до 20 км крепится к БПЛА так, чтобы кабель свободно разматывался в полете. Такой способ передачи сигнала позволил сделать КВН фактически неуязвимым для систем радиоэлектронной борьбы ВСУ: «Вандалу» не страшны никакие помехи в эфире.
Для поражения боевой техники и живой силы противника беспилотник несет на себе до 3 кг взрывчатки. Он обладает относительно малым весом, что позволяет нагружать расчеты большим количеством боеприпасов. В то же время минусом КВН можно назвать тот самый кабель управления: если он обрывается, то БПЛА падает.
Заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил, что в свое время появление КВН стало настоящим прорывом в области беспилотных технологий.
«Дроны, управляемые по оптоволокну, невозможно засечь или подавить средствами РЭБ. На начальном этапе применения это позволило „Вандалу“ нанести противнику колоссальный урон», — пояснил собеседник.
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец рассказал NEWS.ru о многозадачности «Вандала».
«Это высокоточное оружие, работающее по тылам противника и разрушающее его логистику. Дрон-камикадзе оснащен превосходной оптикой („электронными глазами“) и лазерным прицеливанием. Именно „Князь Вандал“ стал героем исторического события: впервые беспилотник сбил боевой вертолет ВСУ, уничтожив одного из лучших украинских пилотов. Это стало триумфом российской инженерной мысли», — сказал эксперт.
Почему ВСУ не могут повторить успех «Вандала»
По словам Чадаева, украинские конструкторы пытались создать собственную версию FPV-дрона на оптоволокне: к работе привлекли 11 команд. Одна из них решила полностью скопировать КВН, «до винтика».
«Но они не очень поняли один момент, и поэтому у них ничего не получилось. Что реверсить нужно не только технику, но и экосистему. Есть гигантская разница между изделием и продуктом. И если изделие у Украины получилось плюс-минус похожее, то такого продукта, как российский КВН, у них нет», — подчеркнул гендиректор «Ушкуйника».
Дандыкин отметил, что сегодня ВСУ не способны не только создать рабочий аналог КВН, но и эффективно бороться с российскими аппаратами.
«На вопрос о том, есть ли у ВСУ средства борьбы с нашими дронами, ответ прост: эффективного способа противодействия им до сих пор не существует», — пояснил он.
Независимый военный эксперт Александр Храмчихин в свою очередь подчеркнул: пока инструментов для подавления этих БПЛА не нашел никто.
«Сейчас все и всюду занимаются мерами противодействия этим БПЛА, и этих мер много. Большинство из них вполне очевидные, но дело в том, что в реальной боевой обстановке у всех них эффективность оказывается ограниченной. Универсального решения нет», — резюмировал собеседник NEWS.ru.
