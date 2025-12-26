Сбил боевой вертолет ВСУ: чудо-дрон ВС РФ стал кошмаром для Украины

Российские оптоволоконные дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили технику ВСУ на сумму, эквивалентную стоимости двух современных армий Германии. Об этом заявили в научно-производственном центре «Ушкуйник». По словам опрошенных NEWS.ru экспертов, БПЛА на оптоволокне оказались настоящим прорывом, показавшим полную беспомощность украинской армии перед ними. Чем уникален «Вандал» и почему ВСУ не способны дать ему отпор — в материале NEWS.ru.

Что сказали в «Ушкуйнике»

Генеральный директор «Ушкуйника» Алексей Чадаев заявил, что применение FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» (КВН) помогло ВС РФ лишить украинскую армию какой-либо способности к механизированным наступлениям. По его словам, после вторжения в Курскую область ВСУ не смогли реализовать ни одной подобной атаки. Хотя такие попытки предпринимались, в том числе под конец 2025 года в районе Купянска Харьковской области.

«Многие сейчас считают в миллиардах долларов, сколько вражеской техники было уничтожено при помощи КВН. По разным оценкам, этот показатель составляет в пересчете на деньги порядка двух нынешних армий Германии», — подчеркнул Чадаев.

Он отметил, что «Вандал» стал основным оптоволоконным дроном на вооружении ВС РФ и самым широкоприменяемым в своей нише. За 1,5 года «Ушкуйник» нарастил производство таких БПЛА на два порядка, сохранив при этом их результативность.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Что умеет «Князь Вандал Новгородский»

КВН представляет собой беспилотник, выполненный по схеме FPV — First Person View («вид от первого лица»), когда управление осуществляет оператор, наблюдающий за полетом через сигнал с закрепленной на БПЛА видеокамеры. Однако у «Вандала» есть принципиальное отличие от других FPV-дронов: вместо радиосигнала в управлении задействован тонкий оптоволоконный кабель.

Катушка с проводом длиной до 20 км крепится к БПЛА так, чтобы кабель свободно разматывался в полете. Такой способ передачи сигнала позволил сделать КВН фактически неуязвимым для систем радиоэлектронной борьбы ВСУ: «Вандалу» не страшны никакие помехи в эфире.

Для поражения боевой техники и живой силы противника беспилотник несет на себе до 3 кг взрывчатки. Он обладает относительно малым весом, что позволяет нагружать расчеты большим количеством боеприпасов. В то же время минусом КВН можно назвать тот самый кабель управления: если он обрывается, то БПЛА падает.

Заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил, что в свое время появление КВН стало настоящим прорывом в области беспилотных технологий.

«Дроны, управляемые по оптоволокну, невозможно засечь или подавить средствами РЭБ. На начальном этапе применения это позволило „Вандалу“ нанести противнику колоссальный урон», — пояснил собеседник.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец рассказал NEWS.ru о многозадачности «Вандала».

«Это высокоточное оружие, работающее по тылам противника и разрушающее его логистику. Дрон-камикадзе оснащен превосходной оптикой („электронными глазами“) и лазерным прицеливанием. Именно „Князь Вандал“ стал героем исторического события: впервые беспилотник сбил боевой вертолет ВСУ, уничтожив одного из лучших украинских пилотов. Это стало триумфом российской инженерной мысли», — сказал эксперт.

Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

Почему ВСУ не могут повторить успех «Вандала»

По словам Чадаева, украинские конструкторы пытались создать собственную версию FPV-дрона на оптоволокне: к работе привлекли 11 команд. Одна из них решила полностью скопировать КВН, «до винтика».

«Но они не очень поняли один момент, и поэтому у них ничего не получилось. Что реверсить нужно не только технику, но и экосистему. Есть гигантская разница между изделием и продуктом. И если изделие у Украины получилось плюс-минус похожее, то такого продукта, как российский КВН, у них нет», — подчеркнул гендиректор «Ушкуйника».

Дандыкин отметил, что сегодня ВСУ не способны не только создать рабочий аналог КВН, но и эффективно бороться с российскими аппаратами.

«На вопрос о том, есть ли у ВСУ средства борьбы с нашими дронами, ответ прост: эффективного способа противодействия им до сих пор не существует», — пояснил он.

Независимый военный эксперт Александр Храмчихин в свою очередь подчеркнул: пока инструментов для подавления этих БПЛА не нашел никто.

«Сейчас все и всюду занимаются мерами противодействия этим БПЛА, и этих мер много. Большинство из них вполне очевидные, но дело в том, что в реальной боевой обстановке у всех них эффективность оказывается ограниченной. Универсального решения нет», — резюмировал собеседник NEWS.ru.

